Journée mondiale de la liberté de la presse: Tebboune préside la cérémonie de célébration par R.N. Le présid

Journée mondiale de la liberté de la presse: Tebboune préside la cérémonie de célébration par R.N. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, mercredi au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse (3 mai). Ont assisté à la cérémonie, le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, des membres du Gouvernement, de hauts cadres de l'Etat, des responsables d'établissements médiatiques, des journalistes, des membres du secteur de la Communication et les représentants de la presse étrangère accrédités en Algérie. Au terme de la cérémonie, le président de la République a félicité les journalistes à l'occasion de la leur Journée mondiale. Il a également échangé avec eux sur les préoccupations concernant le secteur de l'Information en Algérie. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a salué les différentes réformes en cours dans le secteur de la Communication et les efforts consentis par l'Etat pour promouvoir le secteur, réaffirmant le soutien de l'Algérie aux luttes de tous les journalistes libres et de tous ceux épris de liberté dans le monde.