FACE AUX MAUVAISES HERBES ENVAHISSANTES : Le désherbage n’est pas une vertu à Jijel La Rédaction by La Rédact

FACE AUX MAUVAISES HERBES ENVAHISSANTES : Le désherbage n'est pas une vertu à Jijel La Rédaction 3 mai 2023in Jijel, Régions L'entretien des villes et villages est à nouveau au centre des préoccupations face aux mauvaises herbes qui envahissent les cités d'habitation et même certaines administrations publiques à Jijel. Chaque année, à la même période, au moment où l'herbe commence à pousser, c'est le même décor inesthétique qui s'installe. Une végétation folle et gênante se met à envahir les espaces, notamment aux alentours des blocs d'habitation, mais aussi et surtout au sein des espaces verts. Le désherbage n'est pas une vertu à Jijel, serions-nous tentés de dire, face à tant de négligence pour s'attaquer à ces herbes. Désherber ne peut pourtant s'inscrire que dans une simple action d'entretien des villes, défigurées par tant de laideur et de clochardisation. Si la situation est la même devant l'inaction constatée pour s'attaquer à ces herbes, à El Milia, ville délaissée et abandonnée aux immondices, le constat est encore plus accablant. Pendant qu'elle s'attend au lancement d'une opération de grande envergure pour son aménagement d'ici l'été prochain, selon ce qui se dit, l'herbe touffue l'a totalement envahie. Sauf que si l'opération d'aménagement nécessite un montage financier et la désignation d'un bureau d'étude et d'une entreprise, l'action de nettoyer ne peut s'inscrire dans cette démarche. Nettoyer ne coûte que l'effort d'affectation d'un agent pour désherber et enlever les immondices. Or, il semble que cette vertu n'est pas à l'ordre du jour dans les mœurs de gestion dans cette ville. Résultat des courses : la ville d'El Milia s'est davantage clochardisée avec les dégradations subies, ajoutées à ces herbes folles qui les assiègent de toute part. Aussi bien aux alentours du nouveau siège de la daïra, qu'au square du centre-ville ou dans les cités d'habitation, les mauvaises herbes sont partout visibles. Elles ont tout envahi. D'où cette légitime interrogation soulevée à longueur de temps au sein de l'opinion publique locale sur l'absence des autorités locales pour s'attaquer au fléau de la dégradation effrénée du cadre de vie. Visiblement pris par d'autres préoccupations, les élus locaux font mine de ne rien voir. La voirie communale est aux abonnés absents face à cette clochardisation de la ville qui va en s'accentuant chaque jour plus qu'avant. Si pour l'aménagement de la ville on continue de se cacher derrière le motif des procédures à lancer, pour l'assainissement et le nettoyage, c'est l'inaction et un flagrant laisser-aller qui l'emportent. Faire mine de ne rien voir face à une telle dégradation, c'est se rendre responsable d'une flagrante passivité dans la gestion des affaires locales. À partir des bureaux de l'APC, on peut facilement voir de si prêt les ordures qui s'accumulent et constater les herbes envahissantes qui prennent d'assaut la cité du 5 juillet. Non loin de là, c'est la rue du 20 août et l'autre cité adjacente Zehani, qui offrent un spectacle de désolation extrême sur l'état d'hygiène de cette ville. Non seulement elle semble avoir subi un bombardement de par cet état scandaleux dans lequel elle est plongée, cette ville renvoie l'image d'une cité délaissée et mal gérée. Sinon, l'action d'enlever les herbes sauvages, de nettoyer et d'assainir n'a pas besoin qu'on lui vote un budget. Par : Amor Z