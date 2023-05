1426 logements El Bouni : Remise des clés ce mardi Lilia Mechakra by Lilia Mechakra 29 avril 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 25 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter L’Office de promotion et de gestion immobilière, OPGI, procèdera ce mardi à la remise des clés des 1426 logements public locatifs dont a bénéficié la commune d’El Bouni. La remise des clés sera immédiatement suivie par l’installation des bénéficiaires au niveau de leurs nouveaux logements longuement attendus. Cette remise des clés concerne les personnes ayant régularisé leurs situations administratives et financières vis-à-vis de l’OPGI. Un planning a été instauré pour permettre de mener bien cette opération qui prendra effet dès mardi 2 mai avec l’installation de 66 locataires au niveau du quarter des 154 logements à Sidi Salem. Le 7 mai, ce sera au tour des 55 bénéficiaires de la cité des 500 logements Bouzaâroura, 13 logements à Berka Zarga, 14 logements à la cité des 500 logements à Kherraza et enfin, 72 logements à Boukhadra. Le relogement des 1200 logements au niveau d’Ain Djebara, sera quant à lui connu dans ses détails dans les prochains jours par la coordination entre les services de l’OPGI et la commune d’El Bouni. Rappelons que les bénéficiaires des 1426 logements sociaux d’El Bouni avaient été connus en juin dernier. Depuis, de nombreuses protestations et recours avait été introduits par les personnes n’ayant pas été concernées par cette liste. Cette situation a finalement fini par inquiéter les futurs locataires qui craignaient d’être retirés de la liste à la dernière minute. Cette remise des clés va ainsi venir apaiser les tensions à El Bouni où les membres de l’APC ont été mis à rude épreuve par les citoyens de la commune concernés par ce dossier. Par : M. L