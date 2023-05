Revalorisation des allocations et pensions de retraite : Versement à partir de juin, effet rétroactif à compte

Revalorisation des allocations et pensions de retraite : Versement à partir de juin, effet rétroactif à compter du mois de mai Le traitement des demandes de retraites se fera désormais en 15 jours. Plus de 3,4 millions de retraités au niveau national, bénéficieront d’une augmentation de leur pension à partir de juin prochain. Cette hausse sera appliquée avec effet rétroactif à partir du mois courant. C’est ce qu’a confirmé, hier, le directeur général de la Caisse nationale des Retraites (CNR), Djaafar Abdelli, au siège de la CNR de Bir Mourad Raïs à Alger. Au début de son intervention, M. Abdelli, a “salué” cette décision, prise lors du dernier Conseil des ministres, tenu le 30 avril 2023, relative à la revalorisation des allocations de retraite et des pensions, à compter du 1er mai, à des taux allant entre 3 et 5%, avec un impact financier d’environ de 52 milliards de dinars par an. Un montant qu’il considère, le “plus élevé” depuis quatre ans. L’hôte de la réunion, a indiqué, que les allocations et pensions de retraite seront augmentées de 5% pour la catégorie dont la pension ou l’allocation est inférieure ou égale à 20.000 DA, de 4% pour le groupe dont la pension ou l’allocation dépasse 20.000 DA et est inférieure ou égale à 50.000 DA. L’allocation et la pension de retraite sera également augmentée de 3% pour la catégorie dont la pension ou l’allocation dépasse 50.000 DA. Il a expliqué, en ce sens que cette décision, qui intervient dans le cadre des efforts considérables consentis par l’État dans le cadre de l’amélioration du niveau de vie des citoyens, notamment pour la catégorie des retraités, vient s’ajouter aux augmentations exceptionnelles entrées en vigueur le 1er janvier 2023, qui ont touché plus de 2.600.000 affiliés à la Caisse nationale des retraites. Le DG de la CNR a également affirmé que, pour la première fois dans l’histoire de l’Algérie, le montant de l’allocation de retraite est équivalent à 75% du salaire national minimum garanti “SNMG”, soit 15.000 DA. Précisant que la pension de retraite a également été portée à 100 % du salaire national minimum garanti, alors qu’il était 75 % du salaire de référence fixé à 18.000 DA. Ces décisions, a-t-il noté, confirment, une fois de plus, les “efforts et l’intérêt qu’accorde l’État algérien, dans le cadre de la protection et le caractère social, inscrit dans la constitution de 2020, à travers laquelle le niveau de vie des citoyens, en général, et des retraités, en particulier, est amélioré, compte tenu des efforts qu’ils ont déployés pour servir l’Algérie depuis de nombreuses années”, a-t-il précisé. Enfin, afin de pourvoir au mieux à cette catégorie, la Caisse Nationale de Retraite cherche à remplir au mieux cette mission, en développant des mécanismes de gestion dans le but d’améliorer le niveau des services notamment à distance, à travers la numérisation du secteur, visant de “rapprocher l’administration du citoyen”, a-t-il ajouté. Cette rencontre qui s’est déroulée à huis clos, constitue, selon lui, une “étape importante pour faire le bilan de ce qui a été réalisée en 2022 à la lumière des nouveaux défis auxquels font face les acteurs du secteur. L’objectif principal est d’‘‘améliorer qualitativement les modes de management, en adoptant une stratégie nouvelle, plus efficace, qui consacre le principe d’amélioration continue dans l’évolution des dispositifs et du niveau de services”, a-t-il certifié. A cet égard, une nouvelle vision a été adoptée basée sur les mécanismes de gouvernance d’où a émergé une feuille de route comprenant un ensemble d’axes stratégiques qui définissent clairement les objectifs de la CNR, a-t-il rappelé. Ainsi, cet événement sera soldé par des recommandations émises par les directeurs d’agences locales qui permettront de faciliter l’élaboration d’une nouvelle feuille de la CNR. Pour ce faire, M. Abdelli, a indiqué qu’il est devenu “nécessaire de s’appuyer sur les résultats du bilan obtenu pour connaître les obstacles et difficultés rencontrés par certaines agences locales de la CNR”. Ainsi, la parole sera donnée aux directeurs locaux ayant obtenu des résultats positifs, afin de partager leur expérience et de mettre en place les mécanismes qui contribuent à l’élaboration de la nouvelle feuille, en s’appuyant sur les évolutions et les changements opérés dans le secteur. Le but majeur est d’adapter des “méthodes souples et efficaces, pour une meilleure prise en charge des retraités et de leurs ayants droit, notamment dans les dossiers de demande de retraite. A ce propos, il a insisté sur la nécessité de respecter les délais impartis, qui ne doivent pas dépasser deux semaines”, a-t-il assuré. A ce titre, il a insisté sur le “traitement rapide et efficace des dossiers des ayants droit, la lutte contre la bureaucratie et l’amélioration des services en faveur des retraités”. Concernant, le traitement des dossiers des ayants droit, notamment pour le conjoint de l’assuré décédé, M. Abdelli a indiqué, que le délai imparti pour l’étude du dossier ne doit pas dépasser un mois, contre deux à trois mois auparavant. La stratégie de la CNR a porté ses fruits depuis le début de sa mise en œuvre fin décembre 2022”, a-t-il conclu. Samia Boulahlib