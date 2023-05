Annaba / Guerre De Gangs De Quartiers À El-Hadjar : 10 Malfrats Arrêtés, Des Épées De Gladiateurs Et Des Pomp

Annaba / Guerre De Gangs De Quartiers À El-Hadjar : 10 Malfrats Arrêtés, Des Épées De Gladiateurs Et Des Pompes Lacrymogènes Saisies EDITEUR - 4 MAI 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La violence juvénile continue d’avoir la peau dure dans la wilaya d’Annaba, malgré une lutte menée d’une main de fer par la justice contre le phénomène des gangs de quartiers, de plus en plus signalés dans les grandes agglomérations de la cité des rives de la Seybouse. En effet, pas plus tard qu’hier, une rixe digne des combats de gladiateurs a opposé, sous les regards impuissants des habitants de la localité El-Hraicha d’El-Hadjar, deux gangs de quartiers, dont beaucoup de membres étaient abrutis par l’alcool et la drogue. Alertés, les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale d’El-Hadjar se sont rendus en urgence sur les lieux, où ils ont réussi à neutraliser 10 malfaiteurs parmi les deux gangs, âgés entre 17 et 35 ans. Un coup de filet qui s’est soldé également par la saisie de 12 armes blanches dont 6 épées grand format, de bombes lacrymogènes, d’une quantité de comprimés de Lyrica sur-dosés à 300 mg (surnommée madame courage) et d’une somme d’argent. Ils ont saisi également un véhicule de marque Renault Symbol et une grosse cylindrée sans papiers, utilisés dans le trafic des stupéfiants et les actes de violence. B. Salah-Eddine