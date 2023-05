Le Nombre D’abonnés À Internet Fixe En Algérie Passe La Barre Des 5 Millions EDITEUR - 1 MAI 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le nombre d’abonnés à Internet fixe en Algérie, estimé à 3,5 millions début 2020, a dépassé actuellement la barre des cinq (5) millions, a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications. « Le nombre d’abonnés à Internet fixe en Algérie, estimé à 3,5 millions au début de l’anneé 2020, a dépassé la barre des cinq (5) millions, ce qui traduit la réalisation des objectifs par étapes du plan d’action du secteur qui s’inscrit dans le cadre du programme du Gouvernement et visant à raccorder les deux tiers des foyers (près de 6 millions) à Internet fixe d’ici la fin de l’année 2024 », précise le communiqué. Le raccordement des nouveaux abonnés « se fait via la technologie de la fibre optique, avec le remplacement progressif des fils de cuivre en câbles de fibre optique, ce qui contribue notablement à l’amélioration de la qualité des prestations en offrant au client un plus haut débit Internet », ajoute la même source.