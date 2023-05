Gare maritime : Pression sur les délais de livraison Azzedine Ighil by Azzedine Ighil 3 mai 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 36 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le wali d’Annaba, a présidé, hier mercredi, une réunion consacrée exclusivement aux dernières retouches de l’achèvement du projet de la gare maritime, dont le taux d’avancement des travaux est estimé à 95% et le respect des dernières recommandations du ministre des Transports, Youcef Chorfa. Selon certaines sources, le chef de l’exécutif a fortement insisté sur les travaux à réaliser dans les délais. Il y a quelques jours, l’ancien wali d’Annaba s’est rendu à la nouvelle gare, où il a reçu un exposé sur cette belle infrastructure qui accueillera le premier bateau de voyageurs en juin 2023, d’après les engagements du directeur général de l’entreprise portuaire. Au lendemain de la réception de la nouvelle gare maritime d’Annaba, le port de Annaba sera, vraisemblablement, inclus dans d’éventuelles programmations de voyages supplémentaires vers d’autres destinations, notamment européennes, telles que Marseille, Genova et de Tunis . En effet, sur le plan du trafic des voyageurs, la nouvelle gare dispose d’une capacité de traitement annuel de 100 car-ferries transportant un total de 240.000 voyageurs. Lancée en 2016, la réalisation de la nouvelle gare maritime d’Annaba est étendue sur une superficie de 8.000 m². Autofinancée par l’Entreprise portuaire d’Annaba à raison de 4,5 milliards de dinars, cette future gare a été confiée au groupement d’entreprises Batimetal & Travocovia. Il faut dire que l’expertise de Batimetal, ajoutée à la conception moderne de ses œuvres permettront un passage fluide des voyageurs, à l’arrivée comme au départ, ainsi que de leurs véhicules, à la faveur de couloirs réservés aux procédures de transit. La réalisation de la gare maritime constitue un projet structurant qui permet d’ouvrir le port sur la ville pour lui redonner son lustre d’antan. Des espaces de services et de détente ainsi que des commerces sont également prévus. Ainsi, la gare maritime présente une perspective d’intégration du port à la cité qui sera, sans nul doute, une destination touristique de choix et qui aura à coup sûr un impact économique direct par la création des dizaines d’emplois directs et indirects. Par : A.Ighil