BON À SAVOIR Le romarin booste la mémoire aussi ! Placeholder LSA PUBLIÉ 30-04-2023, 11:00 Cela fait longtemp

BON À SAVOIR Le romarin booste la mémoire aussi ! PUBLIÉ 30-04-2023, 11:00 Cela fait longtemps qu'on attribue des vertus santé au romarin (iklil) : amélioration de la circulation sanguine, prévention des rhumatismes, anti-ballonnements et constipation, etc. On se demande même si cette plante phare du régime méditerranéen n'est pas le secret de longévité du petit village italien d'Acciaroli, célèbre pour son nombre de centenaires ! Une nouvelle étude s'est penchée cette fois sur le lien entre cet arbrisseau et ses composés (principalement cinéole et acide rosmarinique) et les capacités cognitives. Des chercheurs de l'université Northumbria (Royaume-Uni) ont recruté 80 jeunes gens. La moitié du groupe devait boire de l'eau minérale, l'autre un verre d'eau de romarin (élaborée à partir de la plante fraîche, brassée à froid pour conserver toutes ses propriétés). Vingt minutes après, les cobayes ont passé une série de tests cognitifs, principalement pour évaluer leur capacité à retenir une information. Résultat : le groupe ayant bu l'eau de romarin a obtenu une meilleure note (+ 15% en moyenne). Les chercheurs ont aussi noté une augmentation du taux de globules rouges désoxygénés dans le sang, qui agiraient comme réservoir d'énergie pour le cerveau en train d'accomplir une tâche.