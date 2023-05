Ain Abid : Des terres agricoles cédées à des entreprises de construction ! La Rédaction by La Rédaction 2 mai 2023in Régions A A 0 0 SHARES 60 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Les habitants et les agriculteurs, en particulier, de la daïra d’Ain Abid, sont montés au créneau pour dénoncer ce qu’ils qualifient de « massacre » des terres agricoles. Ce sont plusieurs hectares cédés, d’une manière douteuse, à des entreprises de construction, publiques et privées, à la fois. Connue notamment pour sa forte et bonne qualité de blé, Ain Abid est aujourd’hui entre les mains de ces nouveaux propriétaires. Ces derniers ne semblent reculer devant rien pour aller au bout de leur logique destructrice. Un massacre qui s’ajoute, ainsi, à d’autres vécus dans d’autres régions du pays. L’exemple de la Mitidja est là pour nous rappeler la « méchanceté » de ces énergumènes. Une région, d’une fertilité exceptionnelle, qui alimentait, faut-il encore une fois le rappeler, tout le territoire national, a été sacrifiée, le moins que l’on puisse dire, à des fins « mercantiles ». C’est le cas des terres de cette daïra qui risquent de connaitre le même sort, si des mesures ne sont pas prises par les responsables locaux. Ces derniers sont appelés à intervenir avant qu’il ne soit trop tard. Une intervention nécessaire, voire urgente, a tenu à dire D.H, un représentant des habitants de cette bourgade, au regard de ce qui se passe chaque jour dans cette région. Triste constat que nous sommes en train de dresser en cette conjoncture marquée, faut-il le souligner, par une dépendance alimentaire totale, ou presque. Rien ne pourra justifier un tel massacre, ni même le déficit en matière de foncier. Un bouc émissaire pour justifier ces crimes commis à la fois contre l’homme et la nature. Par : A.A