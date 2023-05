Oran : Durant la période estivale Le front de mer, rue piétonne à partir de 19h Placeholder AMEL BENTOLBA PUB

Oran : Durant la période estivale Le front de mer, rue piétonne à partir de 19h Placeholder AMEL BENTOLBA PUBLIÉ 06-05-2023, 11:00 Depuis quelques années et plus précisément depuis l’organisation des Jeux méditerranéens à Oran, la capitale de l’Ouest est devenue une destination très prisée par les Algériens et les touristes étrangers. L’affluence est d’autant plus intense durant la période estivale, où toutes les immatriculations sont présentes pour des séjours touristiques et de détente. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la corniche oranaise n’est pas le seul endroit attractif à présent, c’est toute la ville qui attire. Ses monuments, principalement Santa Cruz qui a vu défiler près de 9 600 touristes en 2022. Ses magasins, ses restaurants, le centre commercial d’Es-Senia. Disco Maghreb. Mais aussi l’incontournable balade au front de mer très animée durant la période estivale. Aussi, les responsables locaux ont dû prendre en considération toutes ces nouvelles donnes, et l’engouement envers la destination Oran. D’autant que l’été dernier, la wilaya a accueilli pas moins de 13 millions d’estivants sur les plages de la période du 16 juin au 16 août 2022. Parmi les premières mesures en prévision de l’été, le chef de l’exécutif a annoncé en fin de semaine que le front de mer allait être rue piétonne de 19 heures jusqu’à 5 heures du matin. Aucun véhicule n’aura le droit de passer par là, le front «appartiendra» aux citoyens pour y circuler librement. Une telle décision est sans aucun doute très attractive pour les citoyens locaux et les visiteurs, mais aussi pour les commerces alentours. Mais qu’en est-il de la circulation et les conséquences d’une telle décision ? À cela, le wali ajoute une précision : «Un plan de circulation sera mis en place et s’adaptera pour faciliter la circulation aux citoyens.» Amel Bentolba Placeholder AMEL BENTOLBA PUBLIÉ 06-05-2023, 11:00