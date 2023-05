MAÂ«Une panne d’électricité laisse l’aveugle indifférent»(*)MAR FARAH PUBLIÉ 06-05-2023, 11:00 Lors de la visi

MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 06-05-2023, 11:00 «Une panne d’électricité laisse l’aveugle indifférent»(*) Lors de la visite de Emmanuel Macron dans un lycée professionnel, les syndicalistes n'ont pas trouvé mieux que de couper l'électricité ! J'imagine un tel fait dans un pays du tiers-monde et même dans un pays développé moins tolérant : cela aurait constitué une affaire d'atteinte à la sécurité de l'État, une tentative de déstabiliser le pays et moult accusations très graves qui auraient entraîné les militants devant les tribunaux ! On aurait vu le bouclage de la zone du lycée, des dizaines d'enquêteurs à la société d'électricité, des arrestations en masse, le débarquement de plusieurs corps de sécurité, etc. En France, et s'il est vrai que les auteurs peuvent encourir des sanctions disciplinaires et pénales, les condamnations sont très rares dans les faits. Est-ce une preuve de la vitalité de la démocratie ou le signe du début de l'anarchie ? M. F. (*)Grégoire Lacroix. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 06-05-2023, 11:00