Le fils aîné d’Éric Zemmour en garde à vue après un accident de la route à Paris Hugo Zemmour, le fils aîné du candidat Reconquête à la dernière élection présidentielle, a été placé en garde à vue samedi 6 mai. Il est soupçonné d’avoir provoqué un accident de la circulation dans le VIe arrondissement de Paris. L’accident a eu lieu samedi matin dans le VI arrondissement de Paris. (photo d’illustration) L’accident a eu lieu samedi matin dans le VI arrondissement de Paris. (photo d’illustration) | ARCHIVES JOËL LE GALL/OUEST-FRANCE Ouest-France Publié le 07/05/2023 à 08h06 Chaque samedi, la vie politique régionale et nationale décryptée par la rédaction Ouest-France. Votre e-mail Hugo Zemmour, le fils aîné d’Éric Zemmour, a été interpellé et placé en garde à vue, samedi 6 mai. Il est soupçonné d’avoir provoqué, alors qu’il avait consommé de l’alcool, un accident de la circulation qui a sérieusement blessé deux personnes dans le VIe arrondissement de Paris, selon des informations du Parisien confirmées par le parquet de Paris. Les faits se sont déroulés à 7 h à l’angle de la rue Cassette et de la rue de Vaugirard. Hugo Zemmour aurait, au volant de sa voiture, refusé la priorité à un scooter. Le conducteur du deux-roues et sa passagère ont été hospitalisés pour des blessures aux jambes. En état d’ébriété lors de l’accident Après différents dépistages, Hugo Zemmour a été placé en garde à vue pour « blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, aggravées par l’alcoolémie et la violation manifeste d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité », indique le parquet. Après l’accident, le maire LR du VIe arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, a remercié sur Twitter la police municipale et les services de la propreté de la Ville, pour être « intervenus après cet accident spectaculaire » en postant une photo des lieux. Hugo Zemmour a fait des études d’histoire. Il a été assistant parlementaire en 2016 puis chargé de mission au Sénat entre septembre et décembre 2020 pour le groupe l’Union centriste.