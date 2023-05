Sahara occidental Les Brics soutiennent le droit à l'autodétermination La déclaration consacre, dans toute s

Sahara occidental Les Brics soutiennent le droit à l'autodétermination La déclaration consacre, dans toute sa dimension géostratégique, la position de l'Algérie, maintes fois réitérée par le président Tebboune à l'adresse des Nations unies et de l'Union africaine ainsi que dans d'autres fora internationaux. Elle s'inscrit en droite ligne du programme d'action que les Brics mettent en oeuvre... Le nouvel ordre mondial est bel et bien en marche Le nouvel ordre mondial est bel et bien en marche Coup de tonnerre dans le ciel marocain. Les vice-ministres des Affaires étrangères et des envoyés spéciaux du groupe pour la région Mena, réunis mercredi dernier en Afrique du Sud pour la préparation du sommet qui aura lieu du 22 au 24 août prochain dans la province de Gauteng ont appelé dans une résolution lourde de sens à une solution politique garantissant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Par-là même, ils ont exprimé leur soutien total à la mise en oeuvre de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso), conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit là d'une importante déclaration qui vient sonner le glas des thèses marocaines et des parrains du royaume de Mohamed VI qui s'évertue, malgré les innombrables déconvenues enregistrées depuis trois ans, à défier le droit international et à poursuivre une occupation illégale du Sahara occidental dont le peuple est opprimé et dont les richesses sont systématiquement pillées. Cette prise de position des pays membres des Brics est, à l'évidence, conforme à celle de la communauté internationale et elle vient conforter de manière logique et responsable les multiples déclarations de l'ONU et de l'Union africaine. Elle vient confirmer la justesse de la démarche de l'Algérie qui, par la voix du président Abdelmadjid Tebboune, n'a jamais cessé d'affirmer la primauté de la cause sahraouie ainsi que de la cause palestinienne tandis que la diplomatie de notre pays a consacré d'immenses efforts afin de contribuer efficacement au rétablissement dans leur droit légitime des deux peuples injustement spoliés. En mettant l'accent dans la résolution publiée à l'issue de la réunion de mercredi sur «la nécessité de parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies», les responsables des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) qui vont examiner en août prochain, en Afrique du Sud, la candidature de l'Algérie et de plusieurs autres pays dont l'Arabie saoudite, ont manifesté avec force «leur soutien sans réserve à l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, et aux efforts qu'il déploie pour faire avancer le processus politique qui aboutira à la reprise du dialogue entre les parties concernées, le Front Polisario et le Maroc». Il faut dire que les manoeuvres dilatoires du royaume marocain, depuis près de cinq décennies, sont telles que la Minurso est réduite à un rôle de simple figurant, surtout qu'elle est amputée des prérogatives dont disposent toutes les autres missions analogues de l'ONU, à savoir la surveillance de la situation des droits de l'homme dans les territoires illégalement occupés et en attente de décolonisation. Cette importante déclaration consacre dans toute sa dimension politique et géostratégique la position de l'Algérie, maintes fois réitérée par le président Tebboune aussi bien à l'adresse des Nations unies et de l'Union africaine que dans d'autres fora internationaux, et elle s'inscrit en droite ligne du programme d'action que les Brics mettent en oeuvre, d'autant que le prochain sommet attendu en Afrique du Sud qui en assure la présidence depuis janvier dernier, va se dérouler sous un thème éloquent: «Les Brics et l'Afrique: un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif». Tout en se penchant sur le dossier crucial du Sahara occidental, les participants à la réunion de Gauteng ont aussi examiné plusieurs autres enjeux internationaux, notamment le processus de paix au Moyen-Orient et le droit légitime du peuple palestinien, sans oublier les développements actuels en Libye, en Irak, au Liban et au Yémen. Réunis en marge du dernier sommet du G20, les pays du groupe Brics ont convenu de renforcer leur partenariat stratégique et favoriser une amélioration de la gouvernance mondiale, au moment où le monde traverse une période grave et compliquée, sur fond d'incertitudes et d'instabilités accrues. Leur ambition est de promouvoir l'émergence d'un nouveau type de relations internationales marquées par le respect mutuel, l'égalité, la justice et la coopération mutuellement bénéfique, bases d' une ère de paix et d'équité et d'un rôle stratégique des Brics dans un cadre multilatéral efficient.