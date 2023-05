Complexe sidérurgique d’El Hadjar : Un vol avorté et 3 employés impliqués La Rédaction by La Rédaction 3 mai 2

Complexe sidérurgique d’El Hadjar : Un vol avorté et 3 employés impliqués La Rédaction by La Rédaction 3 mai 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 70 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le complexe sidérurgique d’El Hadjar a été le théâtre d’un scandale en interne ces dernières 48 heures. Trois employés du complexe ont été présentés par devant le juge d’instruction, près le tribunal d’El Hadjar pour abus de fonctions et vol, tard dans la soirée de mardi. Ces derniers ont été entendus après avoir été pris en flagrant délit de vol au niveau de leur lieu de travail. Après avoir effectué leurs heures de travail, les trois employés s’apprêtaient à quitter le complexe à bord du même véhicule, lorsqu’ils ont été appréhendés par une équipe de sécurité qui effectuait une patrouille dans l’enceinte du complexe. La fouille du véhicule à bord duquel se trouvaient les suspects, a permis de retrouver une importante quantité de fer brut et de cuivre. Contacté par la sécurité de complexe en question, la Brigade de recherche et d’investigation de la Gendarmerie nationale a immédiatement ouvert une enquête et procédé à l’arrestation des trois suspects. A l’heure qu’il est, l’enquête est toujours en cours pour déterminer l’ampleur de cette fraude. Si la Gendarmerie nationale venait à prouver que ce genre de détournement de matière brut était régulier, les principaux accusés risquent d’encourir de lourdes peines de prison. Interrogés sur les circonstances de leur arrestation, les deux passagers du véhicule, âgés de 32 ans et 34 ans, ont nié l’intégralité des faits qui leur sont reprochés. Répondant aux initiales de S.S et A.H, les deux employés du complexe soutiennent avoir eu le malheur de quitter leur travail à bord du véhicule de leur collègue, dont ils ne soupçonnaient pas les méfaits. Les deux employés ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant les suites de l’enquête De son côté, le principal accusé, âgé de 47 ans, et répondant aux initiales de A.M, n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés et a facilement reconnu avoir tenté de détourner de la matière brute pour la revendre sur le marché noir. Placé sous mandat de dépôt, l’homme serait actuellement en état de choc. En effet, celui-ci a perdu conscience à l’annonce de son incarcération et a dû être évacué vers l’infirmerie pour recevoir les soins nécessaires. Par : M. L