INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Le père spirituel de l'IA quitte Google et prévient des dangers de ses propres inve

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Le père spirituel de l'IA quitte Google et prévient des dangers de ses propres inventions Placeholder LSA PUBLIÉ 02-05-2023, 08:56 "J'ai contribué au développement d'une technologie devenue dangereuse pour le monde... et c'est pourquoi je me retire de Google". Avec ces seuls mots, Jeffrey Hinton, surnommé le "père spirituel de l'intelligence artificielle", a justifié hier lundi sa décision de quitter son travail chez Google après des années de partenariat fructueux entre eux. . Cette annonce a été une surprise dans le monde de la technologie, d'autant plus que les travaux de Hinton sur les réseaux neuronaux concernaient principalement les systèmes d'intelligence artificielle qui exécutent de nombreux produits techniques contemporains. Malgré cela, l'homme a annoncé avoir quitté son emploi chez Google la semaine dernière, afin de parler publiquement des "risques" de la technologie qu'il a contribué à développer. Hinton, à travers son travail à temps partiel chez le géant de la technologie pendant une décennie, a contribué aux efforts de développement de l'intelligence artificielle de Google, mais depuis lors, il s'inquiète de cette technologie et de son rôle au cours de son développement actuel, selon le New York Times américain. "Je me console avec l'excuse bien connue : si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait", a déclaré Hinton, attribuant son départ à son désir de parler librement des dangers de l'IA, et non de critiquer l'entreprise. , a-t-il déclaré dans un tweet lundi. À son tour, le scientifique en chef de la société, Jeff Dean, a commenté la décision de Hinton, en disant : "Il a réalisé des percées majeures dans le domaine de l'intelligence artificielle", exprimant son appréciation pour "une décennie de contributions à Google". Il a également déclaré son engagement en faveur d'une approche responsable de l'IA, déclarant : "nous apprenons constamment à comprendre les risques émergents tout en innovant avec audace." Il convient de noter que la décision de Hinton de révéler ses préoccupations concernant l'intelligence artificielle est intervenue à un moment où un nombre croissant de législateurs et de groupes ont mis en garde contre la possibilité qu'un nouveau lot de chatbots diffuse de fausses informations et supprime un grand nombre d'emplois.