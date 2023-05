Maladies respiratoires Soigner l'asthme avec des remèdes naturels Placeholder LSA PUBLIÉ 07-05-2023, 11:00 Face à une crise d'asthme, il convient d'utiliser un inhalateur. Cependant, certaines personnes préfèrent opter pour des remèdes naturels. Si c'est votre cas, voici comment soigner l'asthme avec des remèdes naturels, qui vous aideront à vous sentir beaucoup mieux. Sachez que l'asthme est une maladie chronique qui ne peut pas guérir définitivement. Cependant, les remèdes de grand-mère peuvent être utilisés en complément des traitements médicaux prescrits par un professionnel de la santé. Le gingembre (skendjbir) est l'un des meilleurs produits naturels pour traiter les problèmes respiratoires, comme la bronchite ou la toux : il a des propriétés anti-inflammatoires. C'est pourquoi l'infusion de gingembre est un bon remède pour soigner l'asthme. Découpez un morceau de gingembre et ajoutez-le dans de l'eau bouillante au moins 5 minutes pour que son goût se dissolve, retirez du feu et laissez-le encore un peu pour que son goût se concentre. Buvez-en une tasse par jour pour vous aider à traiter ou améliorer les symptômes de l'asthme. Autre solution pour soigner l'asthme naturellement : mettez un morceau de gingembre de taille moyenne dans un bol. Ajoutez 2 cuillères à soupe de graines de grenade (rommane) et 1 cuillère à soupe de miel et broyez bien le tout pour former un mélange. Mettez ce mélange dans un tamis et filtrez en jus. Consommez ce jus trois fois par jour. Le curcuma est une épice aux propriétés anti-inflammatoire et expectorante puissantes, ce qui en fait un bon remède naturel pour soigner l'asthme. Vous pouvez mélanger une cuillère de curcuma avec de l'eau tiède et boire l'infusion ; pour rendre son goût plus agréable, ajoutez-en à une tasse de lait tiède avec une cuillère de miel. Consommer ce mélange au quotidien vous aidera à améliorer les symptômes de l'asthme. Pour autant, vous devez l’éviter dans la mesure où vous êtes soumis à un traitement anticoagulant. Pour la simple et bonne raison que le curcuma risque d’accroître encore plus l’action de ce traitement. Les figues sont très aptes à drainer l’excès de mucus et à atténuer les difficultés respiratoires résultant de son accumulation. En plus de cela, les propriétés nutritionnelles de la figue commune contribueront certainement au système immunitaire et à la santé en général. Lorsqu’elles sont utilisées comme remède contre l’asthme, les figues constituent un traitement à long terme. Le plus souvent, trois à quatre figues sèches sont lavées et placées dans une tasse d’eau pendant une nuit pour être consommées le matin à jeun, avec l’eau de figues. Ce traitement est utilisé sur plusieurs mois, avant que des résultats cohérents puissent être constatés. L'oignon est également considéré comme un remède de grand-mère pour soulager les symptômes de l'asthme. L'oignon contient des composés soufrés qui ressemblent à ceux présents dans l'ail qui aident à réduire l'inflammation des voies respiratoires. Faites bouillir un oignon dans de l'eau pendant environ 10 minutes. Ensuite, retirez l'oignon et buvez le liquide. Vous pouvez enfin utiliser de l'huile d'oignon comme remède cutané. Pour préparer l'huile, hachez un oignon et faites-le revenir dans de l'huile d'olive jusqu'à coloration. Ensuite, retirez l'oignon et utilisez l'huile refroidie pour masser la poitrine. Le clou de girofle (qronfel) est particulièrement efficace pour soigner l'asthme et d'autres problèmes respiratoires comme la bronchite en raison de son effet anti-inflammatoire. Il a donc un effet apaisant et calmant sur nos voies respiratoires enflammées. En outre, le clou de girofle peut également aider à soulager les symptômes de l'asthme tels que la respiration sifflante, les difficultés respiratoires et les douleurs thoraciques. Faites bouillir environ 5 ou 6 clous de girofle dans un demi-verre d'eau. Vous pouvez ajouter une cuillerée de miel pour plus de goût. Consommez cette boisson deux fois par jour jusqu'à ce que vos symptômes disparaissent. Manger le fruit de grenade (rommane) serait bénéfique pour faire passer une crise d'asthme. Cette méthode est très souvent utilisée au Moyen-Orient pour réduire les symptômes. Beaucoup de personnes là-bas en mangent deux fois par semaine pour ne pas avoir à transporter leur inhalateur. Prenez une tasse de café ou un thé noir fort. Une ou deux tasses d’une boisson chaude contenant de la caféine peuvent aider le corps à combattre la crise d’asthme. Votre organisme va transformer la caféine en théophylline, une substance active de certains médicaments contre l’asthme. La chaleur de la boisson aidera aussi à dissoudre la glaire et le mucus, ce qui peut grandement faciliter la respiration. • Ne buvez pas plus de deux tasses de café pour éviter l’accélération des battements cardiaques. Placeholder LSA PUBLIÉ 07-05-2023, 11:00