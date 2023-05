Saison estivale Merad insiste sur l'accès gratuit aux plages Placeholder LSA PUBLIÉ 06-05-2023, 22:14 Le min

Saison estivale Merad insiste sur l'accès gratuit aux plages Placeholder LSA PUBLIÉ 06-05-2023, 22:14 Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a insisté, samedi à Alger, sur l'impératif de respecter le principe de "l'accès gratuit aux plages", de lutter contre leur exploitation anarchique et de prendre des mesures coercitives à l'encontre des contrevenants. Présidant la cérémonie d'installation de la Commission nationale de préparation et de suivi de la saison estivale de l'année en cours, M. Merad "a relevé l'impératif de respecter l'accès gratuit aux plages, de lutter contre leur exploitation anarchique et toute tentative d'atteinte à la sécurité des estivants, mais également de prendre des mesures coercitives à l'encontre des contrevenants". A ce propos, il a appelé les corps de sécurité à "prendre les dispositions nécessaires et à renforcer leurs équipes sur le terrain afin d'assurer la sécurité et l'ordre publics, et d'anticiper tout danger de nature à menacer la tranquillité des estivants ou à perturber le bon déroulement de la saison estivale". Dans ce sens, le ministre a assuré que les pouvoirs publics veillaient à "mettre en place les dispositions et mesures nécessaires pour un bon début" de la saison estivale 2023, en réunissant "les conditions adéquates qui permettent aux estivants d'apprécier et de bénéficier des atouts et des ressources touristiques" que recèle l'Algérie, et ce, a-t-il souligné, dans le cadre de "l'encouragement du tourisme domestique auquel le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune accorde une attention toute particulière". M. Merad a fait savoir que "des instructions ont été données aux walis des wilayas côtières en vue de s'assurer de la préparation et de la disponibilité des structures prestataires de services et touristiques", outre la préparation et l'équipement des plages autorisées à la baignade. "En application des instructions du Premier ministre, il a été procédé au lancement d'une adjudication ouverte pour l'octroi de concession d'exploitation touristique des plages dans les wilayas concernées conformément à la réglementation en vigueur", a-t-il soutenu. Le ministre a en outre souligné la nécessité pour les services de l'environnement et de la santé de "mettre en place un système de veille, d'alerte et d'intervention permanent, afin de contrôler la qualité de l'eau de mer", et de prendre les mesures nécessaires en temps voulu en cas de pollution qui menacerait la santé des estivants. Les services de la Protection civile sont appelés à renforcer "les mesures préventives de lutte contre les noyades au niveau des plages, des étendues d'eau et des piscines", a ajouté le ministre. Il a également appelé tous les membres de cette commission à contribuer "activement" aux efforts de prévention contre les feux de forêts, un dossier qui jouit "d'un suivi particulier à la faveur des mesures objectives" dans le cadre de la Commission nationale de protection des forêts (CNPF) installée la semaine dernière. En prévision de l'arrivée des membres de la communauté nationale établie à l'étranger pour passer les vacances d'été au pays, M. Merad a jugé impératif de redoubler d'efforts pour les accueillir dans de bonnes conditions à travers la prise des mesures "adéquates, notamment l'allègement des procédures administratives au niveau des points de passage frontaliers". Les services centraux des secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports sont également appelés à "arrêter un programme riche au profit des jeunes et des familles", a-t-il poursuivi. Il en est de même pour la fourniture des biens et des services de base très demandés durant la saison estivale dont l'eau et les produits d'énergie", sans oublier "la propreté de l'environnement qui doit être au centre des priorités à travers la prise des décisions nécessaires avec la contribution de la société civile et l'intensification des opérations d'élimination des points noirs et des décharges anarchiques". La commission doit renforcer l'action de contrôle sur le terrain pour faire face à toute éventuelle menace pour la santé publique à l'instar des maladies à transmission hydrique, les piqûres de scorpions et les intoxications alimentaires, a relevé le ministre. Dans le cadre de la préparation de la campagne nationale des camps d'été au profit des enfants du Sud et des Hauts Plateaux, M. Merad a appelé "à renforcer les efforts pour la réussite de cette opération et à remédier aux lacunes". Placeholder LSA PUBLIÉ 06-05-2023, 22:14