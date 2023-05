10ème édition du concours Rabah Aïssat du village le plus propre Les inscriptions débutent ce 5 juin Le conco

10ème édition du concours Rabah Aïssat du village le plus propre Les inscriptions débutent ce 5 juin Le concours Rabah Aïssat du village le plus propre se retrouve ainsi au centre d’un travail de fond sur pas seulement l’environnement, mais aussi et globalement la gestion de la cité en Algérie. Il y a du génie dans cette initiativeIl y a du génie dans cette initiative La course pour le sacre de village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou débutera le 5 du mois de juin prochain. Les villages désirant y prendre part sont invités à effectuer leur inscription au niveau de la commission en charge du dossier à l'APW de Tizi Ouzou, initiatrice et organisatrice de ce fameux concours issu d'une idée originale de feu Rabah Aïssat, président de cette Assemblée, assassiné par une horde terroriste le mois d'octobre 2008 alors qu'il était attablé à la terrasse d'un café dans sa commune natale, Aïn Zaouïa. En fait, ce concours a fini par représenter un évènement majeur à travers la wilaya de Tizi-Ouzou. Année après année, la course réunit de plus en plus de villages postulant pour le titre et la cagnotte financière à ravir. Parallèlement, grandissait l'intérêt pour l'environnement et sa préservation qui est l'objectif et l'essence même du projet pensé par Rabah Aïssat. Les inscriptions se font ainsi de plus en plus nombreuses grâce à l'engouement suscité par la réussite de l'organisation du concours. Un engouement qui naît aussi à la vue des villages lauréats des précédentes éditions. Ces localités sont sorties de l'anonymat grâce au travail des villageois et des organisateurs. Année après année, des améliorations sont apportées à l'organisation et des acteurs nouveaux sont sollicités. Les communes, les services de la wilaya, les ministères concernés s'y joignent. Puis, arrive l'université avec nombre de ses départements et facultés. Le concours Rabah Aïssat du village le plus propre se retrouve ainsi au centre d'un travail de fond sur pas seulement l'environnement, mais aussi et globalement la gestion de la cité en Algérie. Les villages de la wilaya de Tizi-Ouzou donnent l'exemple de la gestion de la cité pour peu qu'on leur donne les moyens et surtout l'envie. Des villages apparaissent ainsi comme des perles. Boumessaoud, Sahel, Zouvga et plein d'autres qui décrocheront le statut de village le plus propre. De ce couronnement naîtra l‘envie de faire encore mieux avec leur désormais nouveau statut qui attire les visiteurs. Ces dernières années, des délégations diplomatiques composées d'ambassadeurs et de diplomates de beaucoup de pays sont accueillies dans ces villages qui deviennent de véritables destinations touristiques. Aussi, pour rentabiliser ce statut, certains villages innovent grâce, notamment à l'apport financier du concours. C'est le cas du village Sahel où les citoyens ont décidé de construire des chalets pour accueillir des visiteurs. Enfin, à partir du 5 juin, la course sera ouverte pour un nouveau sacre et surtout pour de nouveaux défis. Ces dernières années, tout le monde aura constaté la dégradation de l'image des villages de Kabylie par les nouvelles constructions non respectueuses de l'architecture locale. Le concours, selon de nombreux universitaires, pourrait participer à l'effort de la préservation et de la restauration du patrimoine via l'introduction de ces domaines dans son barème de notation. Ce qui attirera l'attention sur le volet de la protection et de la restauration à travers les villages.