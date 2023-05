227.000 hectares destinés à l’investissement agricole dans le Sud Sahara : la nouvelle Californie Cette 3e as

227.000 hectares destinés à l’investissement agricole dans le Sud Sahara : la nouvelle Californie Cette 3e assiette foncière destinée aux investisseurs est répartie sur 40 périmètres dans 8 wilayas. L’objectif du million d’hectares cultivés est à portée de main… Abdelmadjid Tebboune a fait de l’agriculture saharienne l’une de ses grandes priorités Abdelmadjid Tebboune a fait de l’agriculture saharienne l’une de ses grandes priorités La sécurité alimentaire de l'Algérie passe par son... désert! Le pays veut faire du grand Sud une nouvelle Californie. C'est ainsi que des périmètres agricoles sont en train d'être aménagés pour les distribuer aux investisseurs. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, en début de semaine, le lancement d'une troisième opération de distribution. «Il s'agit d'une 3e assiette foncière destinée aux investisseurs intéressés par les cultures stratégiques à travers les wilayas du Sud», précise le département de Mohamed Abdelhafid Henni. La surface proposée est aussi impressionnante que les deux précédentes. «Cette assiette couvre une superficie globale de 227.483 hectares», ajoute la même source. «Elle est répartie sur 40 périmètres dans 8 wilayas», est-il souligné. Il s'agit des wilayas d'Adrar (29.622 hectares répartis sur sept périmètres), de Ouargla (33.114 hectares répartis sur 4 périmètres, de Timimoun (20.273 hectares répartis sur quatre périmètres) et de Touggourt avec 19.507 hectares répartis sur cinq périmètres. Une superficie de 14.546 hectares répartis sur trois périmètres a également été affectée au profit des investisseurs dans la wilaya d'El Menia, 20.964 hectares répartis sur trois zones dans la wilaya de Djanet, 71.911 à Illizi répartis sur 11 périmètres, ainsi que 17.466 hectares répartis sur tros périmètres dans la wilaya de Laghouat. Le ministère de l'agriculture informe les investisseurs intéressés que les candidatures seront prochainement ouvertes. «Une plateforme numérique sera bientôt lancée pour le dépôt des candidatures des investisseurs intéressés», précise-t-on. Une bonne nouvelle donc pour le pays qui s'est donné comme objectif un million d'hectares cultivés dans le Sahara d'ici la fin de l'année prochaine. Un défi qui avance à grands pas, il est même à portée de main. Il faut dire que depuis son élection à la tête du pays, en décembre 2019, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait de l'agriculture saharienne l'une de ses grandes priorités. D'ailleurs, lors du premier gouvernement il lui avait dédié tout un département ministériel. Les expériences réussis d'El Oued et Adrar ont conforté le président Tebboune dans cette logique. Depuis quelques années, ces régions, autrefois désertiques, sont devenues le grenier du pays. Le marché algérien est inondé de produits agricoles venus de ces deux wilayas, à l'image de la pomme de terre ou plus récemment de la pastèque. Néanmoins, le chef de l'État a voulu passer à une autre étape qui est celle des céréales. La crise ukrainienne et les répercussions qu'elle a eues sur le marché du blé mondial lui ont donné raison. Des millions d'hectares de terres vont ainsi être cultivées en céréales dans le sud du pays, avec un rendement attendu de 70 à 80 quintaux à l'hectare. Car, il faut savoir que les céréales constituent un produit alimentaire des plus importants au titre des dépenses d'importations en devises de notre pays. Les importations se sont élevées à 10,6 millions de tonnes durant la campagne 2021/2022. Ce qui équivaut à plus de 6 milliards de dollars qui représentent un gros trou dans le budget de l'État. L'Algérie a compris qu'elle ne pouvait rester dépendante de l'étranger en ce qui concerne ce produit vital pour les 44 millions de citoyens. Pourquoi continuer d'importer quand on dispose de millions d'hectares qui peuvent être destinés à ce type de culture? Surtout que toutes les conditions nécessaires pour ce type d'agriculture se trouvent dans notre Sahara, avec un ensoleillement à longueur d'année et surtout la plus grande nappe d'eau souterraine au monde, la nappe de l'Albien. Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 00:00 | 09-05-2023 Share