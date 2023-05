Réhabilitation Urbaine À L’approche De L’été À Annaba : La Placette De Seraïdi Coûtera 2,4 Millards EDITEUR - 7 MAI 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La saison estivale 2023 approche à grands pas, et comme à son habitude, la commune de Seraïdi se prépare déjà. Le président de l’Assemblée Populaire Communale (APC), Ali Rachedi, a présidé une réunion en comité restreint hier, samedi 6 mai, pour discuter du projet de réhabilitation de la mythique placette de Seraïdi. Au cours de cette discussion, plusieurs points fondamentaux ont été abordés avec le bureau d’études qui sera chargé de lancer les travaux prévus la semaine prochaine. Une enveloppe de 2,4 milliards a été allouée pour réaliser les changements souhaités et donner un nouvel élan à cet endroit. L’entreprise chargée des travaux devra mettre les bouchées doubles pour les achever avant le début de la saison estivale, où le nombre de visiteurs double, voire triple, en raison de la fraîcheur de la montagne et des magnifiques paysages qu’elle offre. La maquette représentant la célèbre placette Amir Abdelkader a été très appréciée par les habitants de la localité, car elle a su marier harmonieusement les arbres et arbustes, tels que l’hortensia typique du village de Seraïdi, avec des commodités modernes telles que les pavés et les bancs de repos contemporains, tout en préservant le charme de l’ancienne placette. La municipalité compte également sur la bienveillance des villageois, y compris des touristes de passage, pour préserver ces lieux, en particulier en ce qui concerne la propreté, afin de perpétuer l’authenticité de l’endroit et faire de ce village un symbole touristique. D’autres points sont en cours de préparation, notamment le bitumage des routes des quartiers, y compris des zones reculées, ainsi que l’embellissement des espaces publics. K. Khadidja Rayenne