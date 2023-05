Biskra / Assemblée Populaire Communale D’Ourlel : Les Élus Choisissent Un Nouveau Maire EDITEUR - 8 MAI 2023 C

Biskra / Assemblée Populaire Communale D’Ourlel : Les Élus Choisissent Un Nouveau Maire EDITEUR - 8 MAI 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les treize membres de l’Assemblée Populaire Communale (APC) d’Ourlel, commune située à 45 kilomètres au sud de Biskra, ont placé hier, dimanche 7 mai, Noureddine Grine à la tète de cette instance municipale par la voie des urnes à bulletins secrets. Le nouveau maire du Font de Libération Nationale (FLN), qui avait déjà effectué un mandat à ce même poste, a été élu avec huit voix contre cinq, a-t-on appris. Cette opération s’est déroulée en présence du chef de la daïra éponyme et des autorités sécuritaires locales, en application de l’ordonnance 13.21 du 31 aout 2021 modifiant et complétant l’article de loi 10.11 du code communal. Pour rappel, cette élection vient combler un vide juridique laissé par deux anciens présidents de cette APC qui avaient démissionné. Il est de notoriété publique que ces démissions ont été le fâcheux résultat des dissensions internes minant l’assemblée municipale, la forte pression exercée sur les élus toutes obédiences confondues, les luttes intestines et la formidable charge de travail que requiert ce poste. Les habitants de ce village des Ziban, réputé pour ses terres agricoles, la qualité de sa production de dattes et la ferme ambition de sa population à accéder à un meilleur cadre de vie, ont accueilli avec ferveur et satisfaction le retour de leur ancien maire, a-t-on relevé. A noter que sur les 27 communes de la wilaya de Biskra, il en reste quatre où les activités municipales sont gelées et perturbées, faute d’un consensus entre les membres de leurs assemblées communales. Il s’agit des communes de Leghrous, M’Lili, Loutaya et Oumache où les tractations et les négociations sont menées à bâtons rompus pour aboutir à une régularisation de la situation et instaurer un climat de travail collaboratif aux seins de ces APC. Hafedh Moussaoui