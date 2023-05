Nouvelle ville Benaouda Benmostefa : Des pharmacies pour bientôt Lilia Mechakra by Lilia Mechakra 6 mai 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 27 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le pôle urbain Benaouda Benmostefa est sur le point d’accueillir ses premières pharmacies, si l’on en croit les dernières décisions de la direction de la santé. Pas moins de 7 agréments ont récemment été attribués à des pharmaciens désirant s’installer au niveau des zones urbaines de la commune d’Oued Laneb. Même chose à Kalitoussa où la même direction a enregistrée une forte demande pour l’ouverture de pharmacies à proximité des quartiers nouvellement construits. Cette demande ne date pas d’hier, puisque depuis l’installation des premiers habitants des pôles urbains de Kalitoussa et de Benaouda Benmostefa, les habitants n’ont eu de cesse de rappeler la nécessité de créer des pharmacies de proximité. A l’heure qu’il est, les habitants de ces zones urbaines doivent effectuer leurs achats en pharmacie au niveau de la commune chef-lieu, avant de regagner leurs domiciles ou au niveau des quelques pharmacies anciennement installées à Oued Laneb ou à Berrahal. Toutefois, pour un achat d’urgence ou de dernière minute, il est nécessaire d’être véhiculé. Nous avons par ailleurs appris que la direction de la santé a pour projet d’attribuer plusieurs autres agréments pour la création de nouvelles pharmacies au niveau des nouvelles zones urbaines de la wilaya. Ce projet est une soupape d’échappement pour les pharmaciens qui, malgré leurs diplômes et leurs moyens financiers, n’arrivent toujours pas à ouvrir leurs propres pharmacies en raison d’une saturation relativement au nombre de pharmacies par secteur urbain. Plus que tout, cette initiative qui devrait se concrétiser dans les plus brefs délais selon les consignes du directeur de la santé de la wilaya, est destinée à la population de la wilaya. En 2023, il est en effet inadmissible que des citoyens rencontrent des difficultés pour accéder à des soins ou à des médicaments, en raison de leurs lieux de résidence. Par : M.L Lilia Mechakra Lilia Mechakra