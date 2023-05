Algérie: Pétanque - Début du championnat national interservices de police à Biskra 8 MAI 2023 Algerie Presse S

Algérie: Pétanque - Début du championnat national interservices de police à Biskra 8 MAI 2023 Algerie Presse Service (Algiers) BISKRA — Le Championnat national interservices de police de pétanque a été lancé lundi à l'Ecole régionale des sports olympiques El Alia de la ville de Biskra avec la participation de 72 éléments représentants 24 équipes des régions du Sud-ouest (Béchar), le centre (Blida), l'Ouest (Oran), le sud (Tamanrasset), l'Est (Constantine) et le Sud-est (Ouargla). S'inscrivant dans le cadre du calendrier des compétitions organisées par la direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la manifestation sportive vise la promotion du sport parmi les affiliés au corps de la sécurité nationale et également, l'encouragement de la pratique sportive dans toutes les disciplines, selon les organisateurs de l'évènement. La manifestation sportive organisée par la direction de la santé, de l'action sociale et les activités sportives de la DGSN en collaboration avec la sûreté de wilaya de Biskra se poursuivra jusqu'au 10 mai courant et les premiers lauréats seront honorés. Lire l'article original sur Algerie Presse Service.