SOUK AHRAS : Prochaine création de 3 zones d’expansion touristique mai 9, 2023 REDACTION region 0 La directio

mai 9, 2023

La direction du Tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Souk Ahras œuvre à l'élaboration de plans d'aménagement en vue de la création de trois (3) zones d'expansion touristique (ZET), a-t-on appris, auprès de cette direction. Les ZET à créer à l'avenir s'étendront sur une superficie globale de l'ordre de 196 hectares, implantées dans les régions d'El Battoum, de Khemissa et de Lemsid, a précisé Samira Moumen, directrice du Tourisme et de l'artisanat de la wilaya. Selon cette responsable, ces futures ZET disposeront des atouts qui leur permettront d'accueillir nombre de projets d'investissement dans le domaine touristique. Mme Moumen a précisé, à ce propos, que la zone d'El Battoum, qui s'étale du 109 hectare, couvre une superficie de 109 ha. Disposant d'une source d'eau, elle offre l'avantage d'être située à proximité du site naturel de la ferme Bourkas, classé zone humide. Pour la ZET de Khemissa s'une superficie de 20 hectares, elle renferme des vestiges archéologiques classés patrimoine national, tandis que celle de Lemsid commune d'Ouled Driss, d'une superficie de 67 hectares, d'atouts touristiques à l'image d'une altitude de 1400 m, d'un climat sain et d'un couvert forestier important a-t-on noté . Ces trois ZET seront à même d'attirer des investisseurs privés pour la réalisation, notamment, d'hôtels et de complexes sportifs, a encore indiqué la même responsable, rappelant qu'il avait été créé, à la fin de 2016, une ZET de 275 hectares à Madaure, dans la commune de M'daourouche, ce qui a contribué à augmenter l'offre foncière dans cette région éminemment touristique. APS