Tous d'ici ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 11-05-2023, 11:00 Des scientifiques nous disent que l’homme a un

Tous d'ici ! MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 11-05-2023, 11:00 Des scientifiques nous disent que l'homme a une seule et même origine : l'Afrique. Les enfants et les petits-enfants de l'australopithèque se sont ensuite progressivement installés en Asie, Europe, puis en Australie et Amérique. Alors, Trump, Marine Le Pen, Poutine et tous les 8 milliards d'êtres humains viennent de chez nous. Ensuite, plus ils montaient au Nord, moins il y avait de soleil et vice-versa : leur peau changeait de couleur au gré des latitudes. Les racistes aussi viennent du continent noir mais c'est l'arrivée de la «civilisation» qui leur a fait croire qu'ils sont supérieurs à leurs cousins ! M. F.