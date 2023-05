Campagne De Nettoyage Des Plages D’Annaba : Citoyens, Mobilisez-Vous Pour La Bonne Cause ! EDITEUR - 11 MAI 20

Campagne De Nettoyage Des Plages D’Annaba : Citoyens, Mobilisez-Vous Pour La Bonne Cause ! EDITEUR - 11 MAI 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les préparatifs pour une saison estivale sans faille s’accélèrent à Annaba. D’ailleurs, une grande mobilisation est en cours au sein des autorités locales ainsi que de l’ensemble des directeurs de l’exécutif. Nous apprenons auprès de Youcef Chouchène, maire d’Annaba et principal initiateur de cette campagne de nettoyage, qu’une vaste opération de volontariat va cibler les différentes plages de la Coquette autorisées à la baignade. Plus de 500 personnes seront mobilisées aujourd’hui, jeudi 11 mai. Notons que la direction de l’Environnement d’Annaba a récemment lancé un appel au volontariat en faveur des citoyens, les invitant à participer à cette journée appelée « Clean Up Days ». Cette première action d’assainissement d’envergure regroupera de nombreux services, notamment l’association pour l’amélioration urbaine, l’agence nationale des déchets solides, les travaux publics et le centre d’enfouissement technique. De même que l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) Annaba Propre, les secteurs du tourisme et de l’hydraulique, ainsi que les ouvriers de l’Assemblée Populaire Communale (APC) d’Annaba. L’objectif est de limiter les pratiques nuisibles à l’environnement en réduisant la quantité de déchets produits. Le maire d’Annaba souligne que cet objectif a été fixé par le chef de l’exécutif, Djamel Eddine Berimi. Selon une source proche de la wilaya, le but recherché par le wali à travers cette opération est de préserver la propreté des plages et des espaces en participant activement et efficacement aux opérations de nettoyage, tout en évitant de jeter des déchets dans les canaux d’assainissement. Les différentes étapes de cette campagne feront l’objet d’un suivi permanent par le maire d’Annaba, qui appelle à la participation nécessaire de la population dans cette action de nettoyage et de préservation de l’environnement. Il souligne que cette mission revêt une priorité particulière dans le programme d’action de la wilaya. À cette occasion, les autorités locales, avec la collaboration des associations de quartier, appellent également à la civilité des habitants et des estivants afin de préserver un cadre de vie digne d’une ville moderne. Des centaines de camions, de bulldozers et d’autres engins, appartenant à des entreprises étatiques et privées, seront mobilisés pour cette opération. Il convient de rappeler qu’Annaba dispose indéniablement d’une des plus belles corniches d’Algérie. Des rochers d’El Katara, réputés pour leur source d’eau pure et inépuisable, qui selon la légende, possèdent des vertus curatives, à Ras El Hamra, un site balnéaire par excellence, en passant par les plages de sable doré de la Caroube, Saint-Cloud, Chapuis, Toche, Belvédère et Aïn Achir, l’atmosphère estivale est toujours au rendez-vous. Si la baignade est le meilleur moyen de fuir la chaleur pendant la journée, les soirées au bord de la mer sont également très agréables. En effet, les plages d’Annaba, célèbres pour leurs kiosques à glace et leurs restaurants où l’on déguste poissons et boissons les pieds dans l’eau, attirent des milliers d’Algériens et d’étrangers qui fréquentent cette magnifique corniche durant la saison estivale et au-delà. Annaba, surnommée la Coquette, est particulièrement célèbre grâce à son Cours de la Révolution, et elle a l’avantage d’avoir une corniche « urbanisée ». La mer fait partie intégrante du paysage urbain. B. Salah-Eddine