Béjaïa On prépare la saison estivale La saison estivale 2023 et le suivi des préparatifs pour accueillir les vacanciers dans les meilleures conditions ont été au menu d'une réunion au niveau du siège de la wilaya. Béjaïa rassemble ses atoutsBéjaïa rassemble ses atouts Présidée par le chef de l'exécutif, cette réunion de coordination a été consacrée au suivi de l'avancement des préparatifs de la saison estivale 2023 et à la lutte contre les incendies. En présence des représentants des services de sécurité, des directeurs exécutifs concernés et des chefs de daïras, plusieurs points liés au secteur du tourisme et à la saison estivale 2023 ont été passés en revue. En ce qui concerne la surveillance de l'avancement du processus préparatoire de l'événement estival, le directeur du tourisme et de l'artisanat a fait une présentation dans laquelle il a évoqué le statut des 35 plages autorisées à la baignade, à travers les sorties sur le terrain, effectuées par le comité de wilaya, inspectant les plages, le plan de leur exploitation et la préparation des postes de sécurité et de la Protection civile, ainsi que le mécanisme de nettoyage des plages. Le wali a souligné, en réaction, que la saison estivale ne se limite pas aux plages, mais s'étend à toutes les communes regorgeant de qualités naturelles et forestières. Dans le même contexte, les chefs de daïras sont intervenus sur les arrangements en cours pour l'été de cette année. Après avoir écouté les interventions et les échanges successifs des participants, sur les différents préparatifs et les activités à programmer durant la saison estivale afin d'assurer le confort des vacanciers, les directeurs de la jeunesse et des sports, et de la culture ont pour leur part, présenté le programme des animations et des soirées artistiques. Un certain nombre de consignes ont été données, mettant en exergue la nécessité que les chefs des daïras côtières entreprennent des sorties sur les plages pour constater leur état, notamment en ce qui concerne le raccordement aux réseaux d'assainissement, d'eau potable et d'éclairage public, avec la présentation d'une situation spéciale sur l'état de chaque plage, les invitant à profiter des capacités disponibles pour effectuer des opérations de nettoyage. La nécessité d'imposer le respect du principe de libre accès aux plages et de faire face à toutes les manifestations d'exploitation anarchique, ainsi qu'à toute tentative de compromission de la sécurité et de la sécurisation des baigneurs et la prise de mesures de dissuasion nécessaires contre les contrevenants a été réitéré. De plus, lors de la réunion, le directeur des forêts de la wilaya a dressé un état des lieux sur les préparatifs afin de parer aux feux de forêt, avec ces détails sur les mesures en vigueur pour l'année 2023. Toutes les parties concernées ont également été entendues, dans le cadre de la préparation du plan de lutte contre les incendies de forêt, représentées dans divers secteurs et services de la wilaya. Des instructions sur la nécessité d'une coordination et d'une bonne préparation de la campagne de sensibilisation, en plus d'un appui avec des moyens matériels, le recrutement des personnels nécessaires ont été données pour la réussite de cet événement estival, qui se décline comme une opportunité économique non négligeable aussi bien pour les opérateurs, les petits métiers en particulier et l'économie locale en général. Arezki SLIMANI 00:00 | 11-05-2023