AnnabaBienvenue à la rubrique « Annaba » de L’Est Républicain ! Ici, vous trouverez les dernières actualités d

AnnabaBienvenue à la rubrique « Annaba » de L’Est Républicain ! Ici, vous trouverez les dernières actualités de la wilaya d’Annaba, couvrant les sujets politiques, économiques, sociaux, culturels et sportifs locaux. Nous proposons des articles de fond, des interviews, des analyses et des reportages pour vous permettre de comprendre l’actualité et les enjeux qui en découlent dans la région. Rejoignez-nous pour être informé rapidement et ne rien manquer de l’actualité de la Wilaya d’Annaba. El Guentra et Kalitoussa : Vente de 670 locaux à AnnabaEDITEUR - 15 MAI 2023 Les services de l’Agence nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) d’Annaba ont lancé une consultation aux enchères pour la vente de 670 locaux commerciaux répartis sur deux communes de la wilaya. Les locaux en question se trouvent dans la localité d’El Guentra, commune de Sidi Amar, qui compte 498 locaux et celle […] A défaut de campagnes de vaccination : Abattage de chiens errants à El Bouni ( Annaba)EDITEUR - 15 MAI 2023 Une nouvelle campagne de chasse aux chiens errants a été officiellement annoncée à El Bouni. L’Assemblée Populaire Communale (APC) d’El Bouni a révélé que l’opération se répartira sur deux temps. La première étape sera menée aujourd’hui, lundi 15 mai, à partir de minuit, aux localités de Gharbi Aïssa et Chaouli Belkacem. Tandis que la seconde […] Zone industrielle d’Aïn Sayd à Annaba : L’électricité et le gaz arriventEDITEUR - 15 MAI 2023 Les efforts du wali d’Annaba, Berrimi Djamel Eddine, permettront à 140 investisseurs de démarrer leurs usines après avoir été raccordés hier, dimanche 14 mai, à l’électricité et au gaz naturel. Après de longues années d’attente, les usines étaient à l’arrêt, entraînant d’énormes pertes pour leurs propriétaires. Les groupes électrogènes, qui consomment d’importantes quantités de gasoil, […] Ruines archéologiques romaines d’Annaba : A la recherche du trésor d’HipponeEDITEUR - 14 MAI 2023 L’association « Ô jeunes », en coordination avec la Conservation des ruines d’Hippone, sous l’égide de la direction de la Culture et des Arts, a organisé hier, samedi 13 mai, la deuxième édition du grand jeu de « la chasse au trésor d’Hippone ». L’antique « Hippo Régius », ancienne résidence royale des empereurs romains, a été animée par la quête […] Annaba : diplomatie et tourisme : L’ambassadeur d’Egypte en visiteEDITEUR - 14 MAI 2023 L’ambassadeur de la République arabe d’Egypte en Algérie, Mokhtar Gamil Tawfik Warida, a été reçu dans la matinée d’hier, samedi 13 mai, par le wali d’Annaba, Djamel Eddine Berimi, au siège de la wilaya, a indiqué un communiqué de la wilaya posté sur son site internet. La même source a souligné que cette visite de courtoisie […] Polyclinique Sidar de Sidi Amar à Annaba : La restauration dentaire a son unitéEDITEUR - 14 MAI 2023 Le Directeur de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d’Annaba, Abdenacer Mohamed Damache, a procédé, jeudi le 11 mai, à l’inauguration d’une unité spécialisée dans la restauration et l’installation dentaire au sein de la polyclinique Sidar, située dans la commune de Sidi Amar. La cérémonie s’est déroulée en présence de Tarek […] El Guentra et Kalitoussa (Annaba) : Vente de 670 locaux commerciauxEDITEUR - 14 MAI 2023 Les services de l’Agence nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) d’Annaba ont lancé une consultation aux enchères pour la vente de 670 locaux commerciaux répartis sur deux communes de la wilaya. Les locaux en question se trouvent dans la localité d’El Guentra, commune de Sidi Amar, qui compte 498 locaux et celle […] L’auteur du méfait est un ancien policier :Le maire d’Annaba agressé publiquementEDITEUR - 14 MAI 2023 C’est une première dans les annales de la Coquette. Le maire d’Annaba, Youcef Chouchane, a fait l’objet publiquement d’une double agression : physique et verbale, hier samedi 13 mai. L’auteur de cet acte répréhensible à plus d’un titre n’est autre qu’un ancien policier, qui s’est converti en commerçant clandestin de fruits et légumes. L’élu, qui […] Procès du gang de Sidi Salem à Annaba : Les peines alourdies en appelEDITEUR - 13 MAI 2023 Le ministère public près la cour de justice d’Annaba a requis avant-hier, jeudi 11 mai, des peines d’emprisonnement ferme allant de quinze à vingt ans, assorties d’amendes, à l’encontre de 68 membres du gang de Sidi Salem. Les mis en cause sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment la création d’une association de malfaiteurs, des […] Annaba accueille le salon international du tourisme : Tapis rouge pour nos voisins tunisiensEDITEUR - 13 MAI 2023 La troisième édition du Salon international du tourisme, de l’omra et de l’équipement de l’hôtellerie, connu sous le nom d’Annaba Siaha, a ouvert ses portes avant-hier, jeudi 11 mai, à l’hôtel Sheraton, sous le patronage du ministre du Tourisme et de l’Artisanat. La cérémonie d’ouverture de cet événement, organisé par l’agence de publicité et d’événements […]