Cite Valmascort : Le maire d’Annaba, agressé par un retraité La Rédaction by La Rédaction 13 mai 2023in Annaba

L'histoire est unique en son genre puisqu'aucun maire qui a été à la tête de la quatrième ville d'Algérie n'a été agressé de la sorte. En effet, en allant superviser l'avancement de la préparation de l'ouverture de la saison estivale, sur son itinéraire, le maire d'Annaba s'est arrêté devant un fourgon de vente de fruits, en stationnement, devant la cité policière à Valmascort, pour lui ordonner de déguerpir. Ce commerçant, fonctionnaire à la retraite, exposait des fruits à bord de son fourgon depuis plus de 20 années, date de sa sortie à la retraite. N'ayant pas apprécié la manière de faire du premier édile de la municipalité d'Annaba, le vieux retraité a riposté en assenant un coup de tête à ce dernier, le laissant baignant dans son sang. Le P/APC a été rapidement conduit aux urgences médicales, où un certificat de constatation lui a été délivré pour ensuite demander une expertise médicale au médecin légiste. Un dépôt de plainte suivra, confirment nos sources, et une vidéo de l'incident a fait le tour de la toile, les commentaires vont bon train … Par : Amar Ait Bara