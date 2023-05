La grande enseigne de la distribution Auchan s’installe en Algérie 16 mai 2023 1:30 Publié par admin Aucun commentaire DIA-16 mai 2023: Le groupe français Auchan Retail, spécialisé dans la grande distribution alimentaire, a annoncé ce lundi 15 mai, son implantation prochaine en Algérie. Pour ce faire, le distributeur français a indiqué avoir signé un accord avec un partenaire algérien, le Groupe Great Way. Un premier hypermarché Auchan de 5000 m² ouvrira à Alger au quatrième trimestre 2023 avec un développement ultérieur à travers le pays. « Après le Sénégal et la Côte d’Ivoire, Auchan Retail poursuit son développement sur le continent africain. L’enseigne annonce, ce jour, la mise en œuvre d’un partenariat global avec le Groupe Great Way et la signature d’un accord en Algérie où le Groupe Great Way est un acteur majeur de la distribution. Un premier magasin ouvrira à Alger au 4ème trimestre 2023. Un développement ultérieur à travers le pays est d’ores et déjà envisagé », précise l’entreprise française dans un communiqué publié sur son site web.