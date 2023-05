Annaba. Colloque au Centre national de recherche en environnement

La valorisation des eaux usées, un impératif

Le Centre de recherche en Environnent (CRE) d’Annaba, Centre de dimension nationale sur la recherche en environnement, organise les 23 et 24 mai 2023 au complexe touristique Sabri d’Annaba, le séminaire national sur l’innovation pour la réutilisation et la valorisation des eaux usées. Un thème qui colle à l’actualité nationale avec les mesures envisagées par les pouvoirs publics pour faire face au stress hydrique qui plane sur le pays, la région méditerranéenne et tout le Moyen-Orient. L’Algérie par sa situation géographique, son climat et l’importance de sa population vit de graves problèmes dans le domaine de l’approvisionnement de l’eau et de l’assainissement. Une vingtaine de stations de dessalement d’eau de mer jalonnent déjà le littoral dans 14 wilayas et le recours aux souterraines devraient répondre momentanément aux besoins croissants en eau car elles sont limitées. Pour faire face durablement à la raréfaction de cette précieuse ressource et répondre à des besoins en constante augmentation qui généreront forcément tout autant d’eau usée, la solution est de recycler, traiter les eaux usées pour mieux les réutiliser. C’est, pour les scientifiques et les professionnels, la solution durable dans laquelle le pays doit s’engager sans délai. Le progrès des connaissances et de la technologie ont mis au point de nombreuses méthodes d’épuration et de traitement et face à la raréfaction de ce liquide vital, essentiellement à cause de la pollution, la valorisation des eaux recyclées a montré qu’elle avait un intérêt économique incontestable avec les méthodes issues des technologies innovantes. De nombreuses questions se posent face à cette problématique et le colloque du CRE se veut un espace d’échange et de développement sur les deniers résultats de la recherche, des études de cas et des réflexions méthodologiques réalisées dans le domaine. Cette rencontre sera un lieu d’échanges et de débats entre les universitaires, les chercheurs et industriels dans le domaine de la valorisation des eaux usées. Le CRE, impliqué dans la protection de l’environnement dans tous ses aspects, est convaincu de la nécessité de développer des concepts innovants et des solutions durables. Le séminaire s’étalera sur deux jours avec, à travers les interventions de 40 communicants venus de différente régions du pays, de faire un bilan de la situation actuelle, des problèmes qui sont posés paar celle à venir et des solutions durables que laissent envisagées les technologies innovantes. Pour Mme Bouslama Zihad, directrice du CRE, « l’objectif de cette rencontre de deux jours est de fédérer les acteurs de l’eau, de l’assainissement et de l’environnement dans un cadre de réflexion et d’action pour des solutions innovantes pour la récupération, le traitement et la valorisation des eaux usées ». Relex CRE