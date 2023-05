HommageTina Turner la plus grande rockeuse du Monde

Afida Turner, née à Auchel, pourrait toucher une partie de l’héritage de Tina Turner La star du rock Tina Turner, décédée mercredi à 83 ans, avait un lien avec Auchel (Pas-de-Calais) : sa belle-fille Afida, qui y est née. Héritière principale de son fils Ronnie, elle pourrait donc toucher une partie de la fortune de la chanteuse. Afida Turner, née à Auchel, a épousé Ronnie Turner, le fils de Tina. Touchera-t-elle une partie de la fortune de la rock star? PHOTO AFP Par Ruben Muller Publié: 25 Mai 2023 à 18h00 11 avril 2002 : les téléspectateurs de la deuxième saison de « Loft Story », l’émission de téléréalité de M6, découvrent Leslie Mess, une jeune femme exubérante, « incisive et franche » et « au caractère bien trempé ». Elle s’appelle en fait Haffida Messaï et est née à la maternité d’Auchel, le 22 décembre 1976. À 2 ans, après le décès de sa mère et le retour de son père en ALGERIE, elle est placée dans une famille d’accueil à Loos-en-Gohelle. Elle garde un bon souvenir de sa jeunesse loossoise : « C’était une époque magnifique, je m’amusais beaucoup, tout était simple, j’avais énormément d’amis », racontait-elle à nos confrères de L’Avenir de l’Artois en 2016. Elle a été élève au lycée André-Malraux de Béthune, pendant une année seulement : « Il n’y avait pas de section cinéma », expliquait-elle. Coups d’éclat médiatiques À 17 ans, elle part à Paris pour réaliser son rêve, devenir actrice. Après quelques galères, elle commence à percer à la télé. Canal + lui met le pied à l’étrier avec des apparitions dans des sketches de « Groland » et dans la série H. Elle travaille aussi pour la chaîne MCM Africa, avant l’expérience du « Loft ». Elle s’envole ensuite pour les États-Unis, où elle poursuit une carrière d’actrice, chanteuse et mannequin. Si elle est restée assez discrète sur le plan artistique, elle a réalisé quelques coups d’éclat médiatiques. En 2020, elle annonce ainsi sa candidature à l’élection présidentielle française de 2022. Elle y renonce officiellement fin 2021, « dégoûtée de la politique » après la défaite de Donald Trump à la présidentielle américaine. Sa vie privée fait également parler d’elle : après avoir été la compagne du rappeur Coolio (Gangsta’s Paradise) pendant trois ans, elle épouse Ronald Turner, le second fils de Tina Turner, en 2007. Pas la seule héritière Lors d’un passage dans l’émission de Jordan De Luxe sur C8, elle avait révélé être l’unique héritière de Ronnie, décédé en décembre 2022. Après la disparition de Tina Turner mercredi, Afida Turner héritera-t-elle de sa fortune, estimée entre 300 et 400 millions d’euros ? Chez Jordan De Luxe, elle avait affirmé en être « l’héritière principale, avec son mari », tout en assurant « ne pas être là pour prendre le pognon de quelqu’un d’autre qui a travaillé ». Elle touchera probablement une partie de l’héritage mais pas l’ensemble. Craig Raymond et Ronnie, les deux enfants que Tina Turner a eus avec son premier mari Ike Turner, sont décédés mais son second mari, Erwin Bach, est toujours en vie, tout comme Ike Jr et Michael, deux enfants d’Ike qu’elle avait adoptés.