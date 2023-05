Encore un agent tabassé dans une cité U : Une délégation d’Alger bientôt à Annaba La Rédaction by La Rédaction 24 mai 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 106 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Dimanche dernier, le responsable de la sécurité au niveau de la résidence universitaire des 1000 lits à Sidi Amar, a été violemment agressé dans l’exercice de ses fonctions vers les coups de 19h30. Au lendemain de cette agression, la brigade de recherche et d’investigation de la Gendarmerie nationale, a ouvert une enquête pour identifier les personnes responsables de cet acte. Pour l’heure, seul un étudiant résidant au niveau de la cité en question a été identifié par la victime. Selon le responsable de la sécurité agressé, un jeune homme d’origine palestinienne qui poursuit son cursus universitaire à Annaba aurait participé à l’agression avec plusieurs autres amis externes. Des sources proches du dossier nous ont confiés que le directeur de l’office national des œuvres universitaires, accompagné de l’ambassadeur de Palestine, devraient bientôt se rendre à Annaba en compagnie d’une délégation, afin de se rendre compte des conditions de travail et de sécurité au niveau des résidences universitaires. Les sections syndicales, œuvrant au niveau de l’université Badji Mokhtar Annaba, n’ont pas manqué de dénoncer cet acte d’une rare violence, appelant à l’application de sanctions strictes selon la loi en vigueur dans ce cas de figure. L’ensemble des employés de la résidence des 1000 lits ont répondu présents pour l’organisation d’une marche en soutien à leur collègue agressé. De son côté, le responsable de la sécurité qui a eu 19 points de sutures a eu un certificat d’incapacité total de travail de 14 jours délivré par le médecin légiste de l’hôpital. Selon la victime, le jeune résident palestinien se serait présenté au poste d’entrée en compagnie de plusieurs autres jeunes externes à bord d’une camionnette. Après leur avoir interdit d’entrer à l’intérieur de la résidence universitaire, l’agent de sécurité s’est heurté à la colère des passagers. C’est à ce moment-là qu’ils sont descendus du véhicule pour le passer à tabac. Comme le montre les blessures de la victime, ces derniers ont utilisé une arme blanche et un bâton pour asséner plusieurs coups à la tête de l’agent. Par : M. L