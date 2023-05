Opération coup de poing : Arrestation de 6 individus au centre-ville La Rédaction by La Rédaction 23 mai 2023i

Opération coup de poing : Arrestation de 6 individus au centre-ville La Rédaction by La Rédaction 23 mai 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 49 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Les éléments de la Brigade de répression du banditisme, BRB, relevant de la SWPJ Annaba, ont effectué, dans la soirée du jeudi dernier, une descente inattendue, soudaine et inopinée au niveau du centre-ville d’Annaba et ses importantes artères. Cette opération coup de poing s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité le banditisme et la délinquance pour atténuer la recrudescence des agressions enregistrées au niveau des endroits fréquentés par certains malfrats recherchés et des repris de justice notoires, confirment nos sources. A l’issue de cette descente, de nombreux bandits, au nombre de 6, qui font l’objet de mandats d’arrêt et d’autres recherchés pour des délits ont été mis hors d’état de nuire. Après leurs arrestations, ces derniers ont été embarqués aux locaux de la police judiciaire pour la confection de leurs dossiers délictuels. Cette action s’est soldée par d’autres arrestations de personnes aux comportements douteux qui font l’objet d’examens de situation et ces derniers ne répondaient pas au profil des recherchés en fuite. Les personnes arrêtées étaient recherchées pour de differents délits et âgés respectivement entre 24 et 40 ans. Au cours de cette opération, des armes blanches prohibées, des morceaux de kif traité et des psychotropes ont été saisis par les policiers. Après leurs auditions, ces derniers ont été différés dimanche dernier par devant le tribunal d’Annaba et ont été traduit par devant la section pénale des citations directes. Deux accusés ont écopé chacun de 18 mois de prison ferme et le restant au nombre de 4, de peines avec sursis. Nos sources indiquent également que des actions similaires se poursuivront dans d’autres cités et quartiers de la ville pour mettre fin à la prolifération des vols et agressions commis par des recherchés et des repris de justice affichés au niveau de la police. Par : Amar Ait Bara