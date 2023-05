Oran Une statue de 42 mètres de haut à l’effigie de l’Émir Abdelkader Placeholder AMEL BENTOLBA PUBLIÉ 27-05-2

Oran Une statue de 42 mètres de haut à l’effigie de l’Émir Abdelkader Placeholder AMEL BENTOLBA PUBLIÉ 27-05-2023, 11:00 Oran s’apprête à réaliser un projet qui a ses raisons d’être, non seulement par rapport au symbole qu’il va représenter, mais surtout de ce qu’il va signifier pour la ville toute entière. Il s’agit d’une gigantesque statue à l’effigie de l’Emir Abdelkader (ainsi qu’un musée), qui va trôner très haut sur le mont de Murdjadjo. Tout a commencé durant les préparatifs de la partie communication et publicité de la promotion des Jeux méditerranéens. Lorsqu’il a fallu réaliser des prises de vues représentant la capitale de l’Ouest devant abriter un évènement sportif d’une grande importance. L’image première qui s’imposait aux prises de vues et aux drones c’est Santa Cruz. Cette dernière qui n’est en rien représentative de la wilaya d’Oran avait fait beaucoup jaser et le sujet était assez complexe à gérer, mais avait-on le choix ? Non. Mais les autorités locales et même la plus haute autorité de l’État avaient pris note de cette remarque somme toute légitime. Oran devait avoir son monument la symbolisant. On avait alors entendu parler d’un projet de réalisation d’une statue qui couvrirait par sa hauteur Santa Cruz et représenterait pas seulement Oran, mais une figure importante de l’histoire de l’Algérie. Ce mercredi lors d’une rencontre entre le wali d’Oran et des cadres du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales pour évoquer l'impact des Jeux méditerranéens sur la ville d'Oran, le sujet a été largement évoqué. Pour le wali d’Oran, durant les Jeux, les autorités locales n’avaient pas d’autre choix, que cette image de Santa Cruz symbolisant le monument d’Oran. Certes, dit-il à l’assistance, ce n’est pas représentatif de la ville d’Oran, «nous acceptons la critique d'accord mais donnez-nous le change ! Nous, nous avons ramené le change, le président de la République a accordé à la wilaya d'Oran un important projet». D'une valeur de 120 milliards de centimes, la wilaya d’Oran s’apprête à construire une gigantesque statue représentant l'Emir Abdelkader. Cette stèle géante sera placée sur le mont de Murdjadjo, les finances ont été accordées et les notifications signifiées officiellement ce jeudi au wali. La statue sera d'une hauteur de 42 mètres, sachant, dira le chef de l’exécutif, qu’à ce jour, dans le monde, la plus grande statue existante est de 39 mètres et se situe à Rio de Janeiro (Brésil). La particularité de cette statue est que l’émir aura une épée dotée d'une option laser et sera orientée vers la Qibla pour orienter les gens pour la prière. Le cheval aura cinq supports symbole des cinq piliers de l'islam. Il est prévu également une esplanade tout autour avec un balcon suspendu en l'air à plus de 25 mètres, où seuls ceux ayant le courage de supporter la vue du vide pourront s’aventurer. L’étude de réalisation sera lancée à la fin du mois prochain et, d’ici 2024, l’Emir Abdelkader devrait surplomber les hauteurs de la ville d’Oran. Amel Bentolba Placeholder AMEL BENTOLBA PUBLIÉ 27-05-2023, 11:00