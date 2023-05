Fatalisme et carapace de la foi par Abdou BENABBOU Finalement, le fatalisme ambiant, souvent dénoncé a peut-être un bon côté. Sécheresse ruineuse des édens hier attestés, inondations dévastatrices des intimités, partout, les âmes abandonnent l'apaisement et des populations sont forcées de croiser les bras. Nul n'est plus à l'abri et on aura beau s'armer de multiples seconds artifices pour contrer l'arrivée des drames, la nature a toujours le dernier mot. Les grands volcans se réveillent, le climat en état d'ébriété dérègle les saisons, le réchauffement climatique se fixe sur toutes les lèvres et ses noces avec les pandémies ne font que commencer sans que l'on sache qui de l'un ou des autres ont été les premiers nourriciers des catastrophes. Les grands vergers paradisiaques de l'Espagne meurent de soif. Les célébrissimes vignobles français ont noué avec la stérilité. L'Europe, l'Amérique et l'Asie voient tantôt leurs ailes cramoisies par les incendies de forêts, tantôt leurs espaces de vie engloutis par les crues phénoménales et répétitives des eaux. Ce week-end, plusieurs régions algériennes ont vécu l'enfer des pluies. Il a laissé derrière lui des ruines et des obsolescences. Des deuils, il y en a eu. Mais les graves incommodations auxquelles seront livrées les populations touchées vont encore une fois raviver les patiences de concitoyens rodés à l'exercice des douleurs. Le fameux fatalisme d'un peuple vacciné contre le malheur renouvèlera la bonne adresse pour s'abriter derrière la carapace de la foi. La résilience est la première ressource de la majorité des Algériens. Souvent confondue non sans un apparent bigotisme, elle se manifeste régulièrement en arme de défense contre les félonies du sort et contre les entourloupettes de l'histoire. D'elle est puisée une richesse autrement plus importante que celle offerte par le pétrole et le gaz. A mesure que les crises aux différentes facettes se renouvellent pour contrarier les existences, elle vient toujours épouser la solidarité entre les hommes pour que se renforce la noblesse des âmes.