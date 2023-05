ENVIRONNEMENT A SOUK-AHRAS : Au cœur de la ville… une décharge sauvage La Rédaction by La Rédaction 24 mai 202

ENVIRONNEMENT A SOUK-AHRAS : Au cœur de la ville… une décharge sauvage La Rédaction by La Rédaction 24 mai 2023in Régions, Souk Ahras A A 0 0 SHARES 27 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter A moins de cinquante mètres de l’école Pasteur, prolifèrent des immondices et un fatras d’objets qui menacent la santé des habitants de la cité et portent atteinte à l’environnement. Une décharge sauvage y est improvisée sans qu’aucune partie ne s’en offusque. On y trouve des ordures ménagères, des matériaux de construction, des produits inflammables… et, pour compléter le décor, un nombre impressionnant de rats, voire même des reptiles. Toutes les déclarations faites par les habitants de ce quartier ainsi que les parents d’élèves de ladite école plaident en faveur d’une situation à prendre en charge dans les meilleurs délais. ”Le nombre sans cesse croissant des sacs d’ordures abandonnés à même le sol pour des mois et souvent éventrés provoquent des odeurs nauséabondes et favorisent le regroupement nocturnes des chiens errants et des rongeurs (…) j’ai même vu un serpent au milieu de ce terrain vague, devenu par la force des choses une pissotière”, a déclaré Abdelkader. N, un habitant d’un immeuble mitoyen. Ses propos seront confortés par ses voisins qui ont dénoncé à l’unanimité l’absence des services communaux. ”Le passage des camions de ramassage des ordures est limité aux seules bennes implantées aux extrémités des rues. Au milieu, ce sont des monticules d’objets hétéroclites devant lesquels l’APC affiche une indifférence totale”, a ajouté un autre interlocuteur.