En voie d'extinction dans son milieu naturel : Le chardonneret de Souk-Ahras renforce l'informel La Rédaction by La Rédaction 27 mai 2023in Régions, Souk Ahras Le chardonneret de Souk-Ahras, une espèce à part, dont la bonne réputation a dépassé les frontières du pays, se fait rare dans son milieu naturel, à savoir les forêts de Mechroha et d'Ouled-Driss, les vergers de Boukebch et de Lakhdara et les étendues de Merahna, entre autres localités où l'oiseau emblème de la wilaya était visible. Gardés jalousement par des oiseleurs locaux, les rescapés des opérations sauvages de capture, résistent à la cupidité de ceux qui en ont fait une source d'enrichissement rapide. " La chasse au filet et le non-respect de la période d'accouplement et de couvée ont fait des ravages et l'on est déjà à une phase très avancée de menace d'extinction de cet oiseau. Aucune partie ne s'en offusque, encore moins ces entités associatives qui excellent en discours pompeux, s'agissant de la préservation du patrimoine de la région", a déclaré Ali Selaimia, un militant de l'environnement qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme concernant les atteintes multiples portées à la faune et à la flore locales. Un véritable circuit pour le commerce du chardonneret est installé depuis plusieurs années de Souk-Ahras. Des groupes de chasseurs partent très tôt le matin vers les régions verdoyantes où subsistent encore les derniers spécimens pour n'en revenir qu'une fois leurs caisses remplies. Les meilleurs seront gardés et le reste sera proposé au marché hebdomadaire implanté à la place Slimane Guenoune. "On y vend le chardonneret à des clients qui débarquent des quatre coins du pays et là, l'arnaque est souvent au rendez-vous. Pour un novice du métier, on n'est jamais sûr d'avoir pris le bon car on vous propose au lieu de la race locale un oiseau de l'Oranie qui est des moins prisés. Pour les intimes et les personnes avisées, la vente se fait dans l'intimité et le prix du chardonneret racé peut facilement osciller entre 60.000 DA et 80.000 DA", a confié au journal un oiseleur. La protection de cette espèce en voie d'extinction, si chère à la mémoire collective et si prometteuse en matière de promotion des richesses naturelles de la wilaya, n'a pas encore réussi à effleurer les esprits des radoteurs et des partisans du tout-informel. Par : Abderrahmane D.