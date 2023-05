small font medium font large font Habitat : Près d'un million de logements attribués avant 2024 par A. Z. L

small font medium font large font Habitat : Près d'un million de logements attribués avant 2024 par A. Z. Le secteur du logement est un chantier ouvert, très dynamique et aspirant à des changements majeurs en matière d'accomplissement de sa vocation en tant que bâtisseurs, ainsi que d'autres vecteurs visant la modernisation de la gestion à travers la numérisation et un engagement dans des projets structurants. C'est ce qui ressort de l'interview accordée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, à la Télévision algérienne, et diffusée dans la soirée du samedi. M. Belaribi a affirmé dans ce sillage que près d'un million de logements, toutes formules confondues, devraient être distribués avant 2024, grâce à la dynamique que connaît le secteur. Tout en soulignant dans ce cadre que «les mégas» programmes réalisés entre 2020 et 2022 dans le secteur de l'habitat ont permis la distribution de plus de 920.000 logements. Dans le détail, il précisera que 700.000 logements, toutes formules confondues, sont actuellement en cours de réalisation, alors que le programme tracé au titre de la loi de finances 2023 prévoit 225.000 logements. Et, avec le lancement du programme prévu au titre de la loi de finances 2024, le nombre global de logements en cours de réalisation passera à 1 million, a-t-il soutenu. Les projets en question sont réalisés à un rythme accéléré et soutenu, au moment où d'autres chantiers sont à l'arrêt, a-t-il fait savoir, affirmant l'attachement du secteur à traiter tous les problèmes rencontrés et à aplanir les difficultés pour la relance des travaux, et ce, à la faveur des réunions périodiques tenues à cet effet. Quant aux objectifs de l'année 2023, le ministre a affirmé que le secteur aspirait à réaliser les mêmes résultats obtenus en 2022, année marquée par la distribution de 417.000 logements, un bilan qui a permis, selon lui, d'alléger la charge sur la demande de logement à l'échelle nationale. M. Belaribi a relevé, dans ce sillage, l'importance de l'opération de distribution des logements prévue le 5 juillet, à l'occasion de la double fête de l'Indépendance et de la Jeunesse au niveau national, rappelant que l'Etat consacrait, à travers ces programmes, son caractère social issu de la Proclamation du 1er Novembre. Non sans insister sur «la qualité et la cadence» lors de l'exécution de ces projets. Évoquant les projets d'habitat, le ministre a rappelé la réalisation du pôle urbain intégré au niveau du site Haouche Errih (Blida) qui comprend 10.000 unités avec tous les équipements. Concernant les équipements publics, 2.200 équipements ont été livrés durant la période considérée (2020-2022), selon les chiffres avancés par le ministre lors de cette interview. Pour ce qui est des recours relatifs à la formule location-vente «AADL», M. Belaribi a annoncé que la plateforme dédiée à cet effet restera ouverte jusqu'à l'introduction du dernier recours afin de clôturer définitivement le dossier AADL 2, ajoutant que tous les recours seront pris en considération avant d'entamer la réalisation de ces projets destinés à cette catégorie de souscripteurs. M. Belaribi a évoqué également d'autres dossiers d'importance à l'instar de la Banque nationale de l'habitat, la numérisation du secteur dans le cadre de la lutte contre la bureaucratie, en sus du programme destiné aux wilayas du Sud, notamment les 10 nouvelles wilayas. Le ministre a fait état aussi des programmes pour la réalisation, pour la première fois, de 2.400 logements à Ouargla, et ce, dans le cadre d'une vision à long terme visant la réalisation de nouvelles villes à l'horizon 2040-2045 dans cette wilaya. Pour ce qui est des structures sportives dans les wilayas du Sud, M. Belaribi a affirmé la définition des assiettes foncières nécessaires pour la réalisation de deux stades à Béchar et Ouargla, ajoutant que ces deux structures seront réalisées conformément aux normes internationales telles que celles implantées à Oran et Tizi-Ouzou. Quant à la ville médiatique, qui sera réalisée à Alger, la pose de la première pierre sera effectuée le 5 juillet prochain, a-t-il affirmé. Alors que le projet de la ville parlementaire sera lancé deux mois après cet événement, a-t-il soutenu.