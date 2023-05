Home > Régions85 Views3 Mins0 Comment Kamel Eddine Kerbouche L’a Annoncé Officiellement : La Gare Maritime De Béjaïa Sera Opérationnelle Cet Été EDITEUR - 28 MAI 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Lors d’une intervention sur les ondes de la radio Soummam, le wali de Béjaïa, Kamel Eddine Kerbouche, a annoncé que la mise en service de la gare maritime est prévue pour cet été, après la levée de tous les obstacles rencontrés sur le terrain. Il faut dire que le projet a connu un retard dans sa livraison en raison de plusieurs entraves, notamment des réserves émises par la direction de l’Énergie, relatives au passage d’un gazoduc à proximité du terminal maritime de passagers. Ce problème technique a fait l’objet d’une discussion approfondie entre les ministères de l’Énergie et des Transports. En effet, des séances de travail ont été organisées ces derniers mois et ont permis d’y trouver une solution, déclinée en petits travaux qui devraient être effectués incessamment. Ainsi, il est prévu que la gare maritime sera opérationnelle avec l’entame de la saison estivale. « Après les réunions tenues, nous avons reçu une bonne nouvelle concernant l’exploitation de la gare maritime, suite à la levée des réserves émises par certains services. Par conséquent, les travaux restants seront relancés, ce qui lui permettra d’être opérationnelle cet été », a déclaré M. Kerbouche. Il convient de mentionner que cette structure, destinée à accueillir dans les meilleures conditions les voyageurs avant l’embarquement et après le débarquement, surtout pendant l’été, était attendue depuis longtemps. Sur un autre plan, le wali de Béjaïa a tenu à démentir les informations faisant état de la fermeture de l’aéroport Soummam – Abbane Ramdane. Il a affirmé, à ce propos, que la piste d’atterrissage nécessitait des travaux dont la durée ne devrait pas dépasser une journée, et que l’aérodrome sera ouvert au trafic aérien au terme de ce délai. Il est utile de noter, par ailleurs, que le projet de construction d’un stade d’une capacité de 30.000 places a été dégelé. Il devrait être réalisé dans la commune d’Oued Ghir, relevant de la daïra de Béjaïa. Lhacène H.