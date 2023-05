A L’approche De La Saison Estivale : La Marsa Se Met Sur Son 31 EDITEUR - 8 MAI 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Àquelques semaines de l’ouverture de la saison estivale, La Marsa, une cité balnéaire par excellence située à une soixantaine de kilomètres à l’est de Skikda, est fin prête pour accueillir, comme d’habitude, des milliers d’estivants. Et une fois de plus, les autorités et les élus locaux, principalement ceux de la wilaya, n’ont pas ménagé leurs efforts pour que l’antique Ras-El-Hadid soit au rendez-vous. En effet, une série d’actions visant à améliorer l’image du village a été lancée il y a déjà une quinzaine de jours. Cela a inclus la réfection des trottoirs, de la chaussée et du réseau d’éclairage public sur plusieurs centaines de mètres linéaires, y compris au beau milieu des plages, ainsi que le réaménagement des chemins et des parkings. De plus, une opération de rénovation de deux tronçons routiers a été effectuée sur plusieurs mètres, respectivement sur la route menant à Berrahal (Annaba) et sur le chemin du Cap de Fer. Outre la concrétisation d’une vaste opération de nettoyage ayant ciblé les plages, la cité et l’abri de pêche, une autre action d’aménagement et d’assainissement a touché les toilettes publiques ainsi que les postes de vigile de la Protection civile et de la Gendarmerie chargés de surveiller les plages. Et la liste des actions de développements dont le village a bénéficié est encore longue. En outre, souligne le maire de La Marsa, Djamel Hireche, l’opération d’aménagement d’espaces de détente et de loisirs, menée un peu partout dans les zones végétales et aquatiques, est qualifiée de « grand succès ». Elle a eu l’effet escompté sur les passants et les populations des zones rurales. Les riverains sont les premiers à le reconnaître : « Le village s’est complètement métamorphosé. Il s’est doté d’un nouveau look digne d’une ville touristique ». Tout cela, révèle-t-on, est le fruit de la politique adoptée pour la circonstance par les autorités locales, soutenues dans leurs démarches par la wilaya de Skikda. Celle-ci, en effet, n’a pas lésiné sur les moyens pour rendre non seulement cette façade maritime accessible et accueillante, mais aussi tous les sites balnéaires que compte la wilaya du 20 août 1955. Ainsi, pour les habitants, ainsi que pour les milliers d’estivants qui ont afflué ces dernières années, La Marsa sera sans aucun doute au rendez-vous cet été. Malgré la forte concurrence qu’elle rencontre aujourd’hui dans cette partie de la wilaya de Skikda, il est indéniable que La Marsa demeure une destination touristique incontournable grâce à ses nombreux atouts naturels hors du commun. Nous en citons le célèbre cap de fer, situé à environ sept kilomètres au nord du village, sur l’une des pointes les plus avancées du littoral algérien en Méditerranée. Cette zone, encore sauvage, n’avait jamais connu, de mémoire des riverains, une affluence touristique comme celle enregistrée lors des trois dernières saisons estivales. Elle est devenue un lieu de pèlerinage pour les touristes. Cependant, le seul point noir auquel La Marsa fait face réside, selon les habitants, dans le volet sécuritaire. Les quelques vingt gendarmes affectés à la brigade locale, qui sont sur le qui-vive 24 heures sur 24, peinent à maîtriser la situation en raison de l’afflux d’une véritable marrée humaine. Ceci sans compter les problèmes quotidiens qu’ils doivent gérer, tels que le phénomène de la construction illicite, de plus en plus signalé pendant l’été, et le trafic de stupéfiants au grand jour. De ce fait, un renforcement des effectifs de la Gendarmerie est vivement souhaité par les habitants. B. Salah-Eddine