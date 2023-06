Rendez-vous sportifs, visites politiques et rencontres économiques en algérie L'Afrique retrouve sa «Mecque» Concrètement, l'Algérie a apporté sa contribution à l'édifice africain, loin des tergiversations et des discours creux et fallacieux. L’Algérie occupe une place de leader dans l’organisation panafricaineL’Algérie occupe une place de leader dans l’organisation panafricaine L'Algérie occupe, depuis peu, les premiers plans sur la scène continentale, à travers une multitude d'événements et de manifestations à caractère économique, industriel, commercial, technologique, etc... En effet, depuis quelques mois déjà, l'Algérie est en passe de devenir le noyau dur du marketing économique et du management de la communication continentale. Et pour preuve, les activités de promotion économique, de relance du commerce, de développement durable, de résolution des crises politiques, de réflexion autour de problématiques et thèmes majeurs du continent, de projets de relance économique de l'Afrique sont, de plus en plus, abrités ou carrément initiés à partir de l'Algérie. Le sommet continental des assurances qui se déroule, actuellement, dans la capitale algérienne est cette preuve cinglante de la tendance générale empruntée par Alger à la quête d'un statut de pays leader de l'Afrique. Un sommet crucial qui promet de sortir avec des solutions concrètes, en matière de résilience alimentaire et agricole au profit de l'Afrique. Dans cette lignée des grands thèmes engageant l'avenir des pays africains, à l'ère des grandes tractations géopolitiques et la constitution inéluctable et progressive d'une nouvelle polarisation, l'Algérie entend engager le débat général autour des thèmes de grand intérêt. On notera également, l'organisation, il y a quelques semaines à peine, du 9éme sommet africain de l'investissement et du commerce à Alger. Une édition qui a vu une forte participation des pays africains, dont des experts de renom, autour des mécanismes à asseoir, en vue d'attirer de nouveaux investissements des pays du continent. En mars écoulé, la capitale a également eu à abriter le Salon africain des affaires «Sada 2023», qui visait à redynamiser la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Dans ce contexte, il convient de souligner l'attachement de l'Algérie à vitaliser cet espace, à travers une batterie de mesures et de décisions sur le plan financier, logistique et de transport, ainsi que sur le plan des investissements consentis pour ce qui est des infrastructures mises à profit. Sur le plan de la promotion des start-up, l'Algérie a eu à abriter, au moins, deux événements d'envergure continentale, dont le premier Congrès africain des start-up en décembre 2022. L'Algeria Digital Summit est également un autre de l'Algérie, en faveur de la promotion de la digitalisation et du développement technologique du continent, à travers des sommets et des activités de niveau ministériel et autres. Sur un autre registre, l'implantation des banques algériennes en Mauritanie et au Sénégal a, également, relancé cette perspective d'investir les marchés financiers africains et de booster le commerce extérieur. Sur le plan de la sécurité et de la lutte antiterroriste, l'Algérie est pionnière, à travers son expérience et ses résolutions en faveur de la promotion de la paix et du règlement pacifique des crises. Le cas du Mali et celui de la Libye, où l'ONU reconnaît le rôle central de l'Algérie, sont les exemples les plus édifiants en la matière. Concrètement, l'Algérie a apporté son grain de sable à l'édifice africain, loin des tergiversations et des discours creux et fallacieux. En termes d'apports et de réalisation, les exemples à citer sont légion et de grande importance, faut-il le souligner. Le Tsgp, la route Transsaharienne, le projet de fibre optique africaine, l'octroi d'un montant d'un milliard de dollars US en faveur du développement des pays africains, etc... sont autant de projets qui illustrent cette volonté affichée. Consciente de son rôle unique, que lui confère sa position géostratégique, sa suprématie énergétique continentale et son Histoire révolutionnaire insolite, l'Algérie poursuit son avancée au sein du continent, animée par la co,nviction que le développement de l'Afrique passe avant tout par une coopération et une entraide interafricaine. Le plaidoyer d'Alger en faveur d'un rôle plus accru de la société civile africaine dans l'élaboration des politiques publiques et de la promotion de la bonne gouvernance, concours aussi à un plan de promotion de la démocratie et des libertés au sein du continent. Mohamed OUANEZARMohamed OUANEZAR 00:00 | 31-05-2023 Share