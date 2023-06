Tipaza après les intempéries 122 Familles déjà relogées Tous les services retenus pour cette opération ont ré

Tipaza après les intempéries 122 Familles déjà relogées Tous les services retenus pour cette opération ont réussi à relever le défi... Les instructions du Président lors du dernier Conseil des ministres étaient fermesLes instructions du Président lors du dernier Conseil des ministres étaient fermes Dès les premières heures de la matinée d'hier, l'opération de relogement des familles sinistrées à cause les inondations survenus ce week-end dernier, dans la wilaya de Tipaza, a connu un rythme soutenu, jusqu'à ce que les 122 familles aient rejoint leurs nouveau domiciles. Il faut dire que les délais fixés par l'instruction du président de la République, ordonnant la prise en charge des familles et leur relogement dans les 48 heures ont fait l'objet d'un engagement de la part des autorités de la wilaya, pour une application exemplaire. À ce titre, le wali de Tipaza Abou Bakr Essedik Boucetta, a tenu à rassurer les sinistrés, indiquant que «tous les services et organismes retenus pour cette opération sont mobilisés et oeuvrent à relever le défi afin de prendre en charge les familles sinistrées en les relogeant dès aujourd'hui. L'opération concerne tous les volet entrant dans la vie quotidienne des sinistrés, y compris la scolarité des élèves, quatre bus scolaires sont mobilisés pour transporter les élèves à leurs établissements».La nouvelle à été reçue comme une délivrance de la part des sinistrés des trois communes les plus touchées, en l'occurrence, celles de Khemisti, Bouharoun, Bou Ismaïl et Koléa. Ces derniers n'ont pas manqué d exprimer leur joie. «Nous resterons reconnaissants toute notre vie pour la décision rapide et ferme prise par le président de la République, concernant notre prise en charge», nous confie l'un des premiers sinistrés à rejoindre son appartement. À quelques mètres du bloc, le chapiteau dressé par les services de l'Opgi s'anime au rythme de la dynamique des remises des clés et des contrats de location aux bénéficiaires, «on ne réalise pas encore que nous sommes relogés. Le choc a été violent et nous pensions que cette opération allait prendre beaucoup de temps. Heureusement, les autorités de Tipaza ont réagi avec beaucoup d'engagement à l'instruction du président de la République. Elles nous ont donné tout le réconfort»; apportant plus de précisions, sur les actions de l'opération, le wali a tenu à préciser que «pour les maisons ayant été partiellement endommagées, le travail de fond est en train d'être accompli par des cellules techniques relevant du ministère de l'Habitat, afin de répertorier et de classer par catégories les dommages subis. Une opération qui permettra dès aujourd'hui, d'avoir un état des lieux exhaustif permettant une évaluation exacte des sinistres, afin de procéder, dès jeudi, l'indemnisation des sinistrés afin d'entreprendre au plus vite les réparations requises».Concernant, les infrastructures qui ont été touchées par les intempéries, Abou Bakr Essedik Boucetta a fait savoir que «tous les dégâts subis par les infrastructures, que ce soit les routes ou les autres équipements ont été recensés. Sur la base de cet état des lieux, des enveloppes financières seront débloquées pour réparer les dégâts occasionnés». Par ailleurs, en détail, l'opération de relogement, s'est déroulé comme suit: le site de Fouka a accueilli 44 familles, toutes résidant dans la même commune, celui de Khemisti a été réservé à 37 familles de la même ville et 17 familles sinistrées de Bou-Ismail. En revanche, le troisième localisé, à Bouharoun, a été affecté pour loger 12 familles de Fouka, sept de Bou Ismaïl, quatre de Koléa et une de Bouharoun. Ali AMZALAli AMZAL 00:00 | 31-05-2023 Share