Oum El Bouaghi Relogement de 11 familles sinistrées suite aux dernières intempéries Placeholder LSA PUBLIÉ 30-05-2023, 18:10 Onze (11) familles dont les maisons ont été endommagées par les inondations provoquées par les précipitations enregistrées ces derniers jours dans la wilaya d'Oum El Bouaghi ont été relogées, mardi dans des appartements neufs de la cité 100 logements du chef-lieu de wilaya. L'opération a été supervisée par le wali, Samir Nefla qui a donné également le coup d'envoi de l'opération de démolition des anciennes habitations sinistrées à la cité Youcef Khoudja de la ville d'Oum El Bouaghi. Dans une déclaration à la presse sur site, le chef de l'exécutif local a affirmé que cette initiative de relogement de ces familles s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République. Le même responsable a fait état du recensement de 219 familles sinistrées dans plusieurs communes dont Ksar Sbihi, Bir Chouhada, Ouled Zouai, Souk Naamane, F'kirina et Dhalaâ, assurant que toutes ces communes ont bénéficié de programmes exceptionnels pour la restauration des habitations touchées en application des directives des autorités supérieures du pays relatives à la prise en charge de ces familles. Le wali a indiqué que les routes nationales (RN), les chemins de wilaya (CW) et les chemins communaux (CC) endommagés par les inondations seront entretenus et restaurés de même que les quartiers touchés et ce au titre de programmes exceptionnels.