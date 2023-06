La France veut renforcer les contrôles sur ses retraités à l’étranger, les Algériens impactés ? Par Salah B 3

La France veut renforcer les contrôles sur ses retraités à l’étranger, les Algériens impactés ? Par Salah B 30 mai 2023 à 17:12 Le gouvernement français a décidé de renforcer son programme de contrôle des retraités résidant dans les pays étrangers avec lesquels la France n’a pas d’échange automatique d’état civil. Cette initiative s’inscrit dans la lutte globale contre la fraude sociale menée par le gouvernement. Gabriel Attal, ministre de l’Action et des Comptes publics, a annoncé cette mesure lors de son intervention sur le plateau d’une chaine d’informations française. Il a souligné que près de 1,2 million de retraités français vivent à l’étranger, dont plus de la moitié dans des pays de l’Union européenne bénéficiant d’un échange automatique d’état civil. Dans ces pays, lorsque le décès d’un retraité est signalé, les autorités françaises sont immédiatement informées, ce qui leur permet de suspendre les droits à la retraite de la personne décédée. Ainsi, le risque de fraude est minime dans ces pays. Cependant, le gouvernement souhaite renforcer les contrôles dans les pays où il n’y a pas d’échange automatique d’état civil. Cette initiative vise à s’assurer que les retraités résidant dans ces pays continuent à respecter les règles et obligations en matière de prestations sociales. Ces pratiques observées en Algérie notamment Ce phénomène concernant les retraités français résidant dans des pays hors union européenne, où la France ne bénéficie pas d’échanges automatiques d’état civil, a été observé dans plusieurs pays. Une action avait été menée en septembre dernier au niveau de la capitale algérienne pour « lutter contre la fraude sociale ». À cette occasion, deux agents de la caisse nationale d’assurance vieillesse ont été envoyés au consulat français d’Alger pour convoquer environ 1 000 retraités quasi-centenaires. Ils ont rencontré personnellement ces retraités ou se sont déplacés pour les rencontrer si nécessaire. le gouvernement français intensifie donc ses efforts en lançant ce programme de contrôle spécifique ciblant les retraités résidant dans plusieurs pays du monde et parmi eux se trouve l’Algérie