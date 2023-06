Les citoyens déplorent l’attitude des commerçants : La cerise à 2.000 et la pomme à 1.900 da La Rédaction by L

Les citoyens déplorent l’attitude des commerçants : La cerise à 2.000 et la pomme à 1.900 da La Rédaction by La Rédaction 31 mai 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 47 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter C’est un non-sens au niveau de certains marchands de fruits. Le prix de la pomme est affiché à 1.900 dinars et au passage, des citoyens regardent le prix en lançant un long soupire qui dit long sur la situation dans laquelle vit ces familles démunies qui n’ont que leurs yeux pour pleurer en attendant des jours meilleurs. Avec l’arrivée de l’Aïd el Adha et ses importantes dépenses, cela laisse planer un doute sur l’achat du mouton vu la cherté de la vie. Des prix affichés chez certains marchands de légumes donnent le tournis, dont la cerise à 2.000 dinars et la pomme qui coûtait 1.500 dinars pour atteindre les 1.900 dinars. A ce train, il faut s’attendre à d’autres augmentations si le marché ne sera pas régulé dans l’immédiat. Ces commerçants appliquent des prix qui sortent parfois de l’ordinaire en dépassant l’imagination, à l’image de l’orange, hors saison, qui coûte 1.000 dinars le kilo. Certains prix des légumes se sont stabilisées, comme le piment, l’aubergine, la tomate, la courgette, la salade dont leurs prix ne dépassent pas les 70 dinars. Le haricot vert, qui était cédé à 550 dinars, a vu son prix chuter de plus 50%. Les autres produits, qui se sont stabilisés depuis plus d’un moins, demeurent incontestablement la pomme de terre et l’oignon qui est cédé à 50 dinars au grand bonheur des bourses limitées qui soufflent un peu de leur hausse durant les précédents mois. Un fruit exotique d’importation, qui était cédé à 1000 dinars, a atteint les 250 dinars vue son abondance sur le marché, au grand bonheur des enfants qui pourront en profiteront. Par contre un fruit de l’importance qui demeure réellement hors de portée et n’intéresse personne, demeure la poire hors saison qui est toujours cédée à 2.900 dinars. Et ce n’est pas une plaisanterie de mauvais goût.