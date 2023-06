Dialogue sécuritaire Algérie-USA De hauts fonctionnaires américains à Alger Une délégation américaine interm

Dialogue sécuritaire Algérie-USA De hauts fonctionnaires américains à Alger Une délégation américaine interministérielle composée de hauts fonctionnaires des départements d'État, du Trésor et de la Défense effectue une visite depuis hier, en Algérie. Selon un communiqué de l'ambassade des Etats- Unis en Algérie, cette visite entre dans le cadre «d'un dialogue sécuritaire entre l'Algérie et les Etats-Unis visant à faire progresser les objectifs régionaux communs de stabilité et de lutte contre le terrorisme». Le document de l'ambassade américaine a rapporté que les membres de la délégation ont rencontré leurs homologues «des ministères algériens des Affaires étrangères, de la Défense nationale, de l'Intérieur et des Finances». La même source a souligné que ce dialogue s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à travailler avec des partenaires partageant les mêmes idées et des institutions compétentes dans le but de réduire l'expansion et l'influence des groupes terroristes et des menaces connexes dans la région, grâce au renforcement de la bonne gouvernance, de l'application de la loi, de la sécurité et des systèmes judiciaires. Dans son allocution d'ouverture, l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Aubin a déclaré: «L'Algérie est un partenaire naturel à cet égard. Votre pays est un leader régional qui a fait ses preuves dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, tout en travaillant avec les pays voisins pour développer leurs capacités sécuritaires.» La coopération sécuritaire et la lutte commune contre le terrorisme sont la pierre angulaire des relations américano-algériennes, alors que les deux pays recherchent la stabilité et la prospérité en Afrique du Nord et au Sahel. Brahim TAKHEROUBTBrahim TAKHEROUBT 00:00 | 07-06-2023 Share