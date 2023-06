EUX Ah ? Comme ça, ton truc, c’est le djelbab ? Ben… on ne va pas t’en priver, cocotte ! Placeholder HAKIM L

EUX Ah ? Comme ça, ton truc, c’est le djelbab ? Ben… on ne va pas t’en priver, cocotte ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 06-06-2023, 11:00 - Tu fais quoi, perché sur le toit de l’immeuble à bricoler ta parabole ? - J’anticipe sur le reprise du championnat. J’oriente l’assiette sur le bouquet foot … saoudien ! - ??? Les chiffres sont formels ! Les hold-up, cambriolages, tentatives d’escroquerie et vols en tous genres se pratiquent de plus en plus sous une couverture inattendue. Leurs auteurs s’habillent en… djelbab ! Un accoutrement dit «religieux» et qui sert donc à tromper sur l’identité de son porteur. Bien sûr, une fois confondus, attrapés, les malfrats sont déshabillés. On leur ôte le djelbab. C’est là, justement, où je suis moyennement d’accord avec cette procédure de «déshabillage». Je trouve cela un brin inhumain de priver un «homme» de son envie, visiblement furieuse et tenace, de se vêtir en djelbab. Non, messieurs et mesdames des forces de l’ordre et de la justice. Ces bandits ont tout de même des droits, que diable ! Et le fait pour des mectons d’être… portés sur le djelbab ne doit pas, à mes yeux, être contrarié. Bien au contraire ! Je préconise de les laisser en djelbab. De les autoriser à le porter encore et encore. Voire de comparaître devant les juges et procureurs en djelbab. Mieux encore ! Une fois leur condamnation prononcée, ils pourront rejoindre leurs cellules, toujours fringués en djelbab. Dans une salle de détention collective, cela ne devrait pas poser problème qu’un arrivant, «homme» porte une autre tenue que celle de la dotation réglementaire et apparaisse devant ses «compagnons de peine» en djelbab. Pourquoi d’ailleurs cela devrait-il poser problème à des détenus, enfermés là pour certains depuis un paquet de mois, voire d’années, hein, je vous le demande ? Nooon ! Je suis convaincu qu’une prison, certes, c’est la privation de liberté, mais ça reste aussi l’espace d’une certaine convivialité et proximité. Et d’un SMIG de p’tits droits à préserver coûte que coûte afin qu’on ne dise pas après, et surtout ailleurs, que nous sommes un régime de terreur. Les délinquants en djelbab doivent pouvoir purger leurs peines - toutes leurs peines - dans leur tenue préférée. Celle qui leur sied tant ! Tenez ! Je prends le pari que les tout nouveaux qui débarqueront en écrou, enserrés dans des djelbab, seront bien accueillis par les autres détenus. Très bien accueillis ! Il ne leur faudra pas longtemps avant de trouver leurs marques. Toutes leurs marques ! Et de se voir assignés aux tâches en adéquation parfaite avec leurs goûts en général, et vestimentaires en particulier. De quoi pourraient-ils se plaindre les «bougres» ? C’est déjà le début de la «réinsertion» ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. H. L. Placeholder HAK