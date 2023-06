LE CUIVRE, LE MULET, LES VOLEURS ET LES FLICS ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 04-06-2023, 11:00 Cette histoi

LE CUIVRE, LE MULET, LES VOLEURS ET LES FLICS ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 04-06-2023, 11:00 Cette histoire, si banale, mérite d'être racontée. À Ouled Yaïche, Blida, une bande agit en pleine nuit pour voler le câble en cuivre du téléphone. Le lendemain, les agents d'Algérie Télécom le remplacent. Rebelote ! Dans la nuit de jeudi, la bande profite de l'aubaine et vole le nouveau câble, arraché et traîné par un... mulet ! Excédé, mon ami porte plainte. Au commissariat de Ouled Yaïche, il est reçu courtoisement. Pour toute réponse, l'un des policiers le mène à la cour : tous les câbles volés sont là ! Mieux encore, les voleurs ont été arrêtés ! Mon ami est plus que satisfait et il s'en veut d'avoir pensé que l'impunité règne dans sa commune. Bravo au commissariat local ! M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 04-06-2023, 11:00