Protection De L’environnement À Annaba : Le Marais De Boucedra En Détresse EDITEUR - 6 JUIN 2023 Cliquez pour

Protection De L'environnement À Annaba : Le Marais De Boucedra En Détresse EDITEUR - 6 JUIN 2023

La zone humide de Boucedra, un marais qui accueille des oiseaux migrateurs nécessitant une protection, fait face à une situation désastreuse. Le député du Parti de la justice et du développement avait attiré l'attention de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, l'année dernière, afin de trouver des mesures salvatrices pour préserver les zones humides de la wilaya d'Annaba, notamment celle de Boucedra qui sert également de zone de rétention. La ministre s'était engagée à prendre en charge ce dossier urgent et à agir pour préserver ce qui reste. À ce jour, aucune action n'a été entreprise et le lac est envahi par les déchets, avec une pollution de l'eau visible, entraînant la mort d'un grand nombre d'oiseaux protégés. Les décombres, les gravats et les ordures ménagères encombrent les rives de ce lac. Un appel est lancé au ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables pour intervenir et préserver ce plan d'eau qui recueille les eaux pluviales, offrant ainsi un environnement sain et propice à la faune et à la flore pour leur reproduction, et par conséquent, à la survie des espèces et à la protection de la biodiversité. Il est également essentiel de dénoncer la « mafia du foncier » qui convoite ces zones humides, et de mettre en place un service de surveillance afin d'intervenir rapidement pour éviter toute construction illégale ou dépôt de déchets solides et ménagers. Le bureau du parti susmentionné d'Annaba invite également les associations de protection de l'environnement à participer activement à la préservation du lac de Boucedra. La convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, signée à Ramsar en Iran le 2 février 1971 et amendée en 1987, existe et peut être mise en œuvre sous l'égide de l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). Ahmed Chabi